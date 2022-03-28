港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連升，跌1.05點子至0.3128%，是3月23日後最低，當日報0.29679%。
港元現報7.8286元貶值2點子，曾貶值最多15點子，貶值至7.8299元，是3月15日7.8307元後最弱。今早亦曾升值最多5點子，報7.8279元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.17點子至0.0472%；1星期HIBOR升1.24點子至0.17381%；2星期HIBOR跌0.96點子至0.21137%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.64點子至0.66714%；6個月期HIBOR跌0.14點子至1.01917%；12個月期HIBOR升2.35點子至1.6856%。
美元指數現報99.1升值0.311點或0.31%。
美元1個月期LIBOR報0.44514%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1323%，終止連續3日擴闊，利差是2022年3月23日後最低，當日差距為-0.1598%。
對上一次終止連續3日擴闊，是2022年3月22日，當日利差報-0.1679%。
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