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恒指半日升278點 科指重上20天線 北水連續第3日流出

美期、亞股普篇向下，恒指今早高開17點後，曾倒跌最多202點，其後倒升最多386點，高低波幅588點。

恒指半日升278點或1.3%，報21683點，成交金額839億元；國指升127點或1.76%，報7411點。恒生科技指數收報4512點，升3.05%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。建行（0939）、京東（9618）、工行（1398）拖累大市。

藍籌27隻升，39隻下跌，0隻無升跌。美團（3690）升14.37%，收報154.4元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌2.99%，收報45.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報154.4元，升14.37%；跌幅最大的是攜程（9961）收報174.5元，跌6.43%。

恒指續高於10天線(21171.51點)及20天線(21231.01點)，且10天線向上，將升穿20天線；科指則高於10天線(4409.37點)及重上20天線(4486.35點)。

北水南下合計淨流出3.2億元，較上日減少90.16%，連續第3日流出，累計流出-43.85億元，對上一次連續3日淨流出是2022年2月14日。南水北上合計淨流入16.5億元人民幣，終止連續5日流出。

金融時報：匯控（0005）將研究報告用字，由俄烏「戰爭」改為「衝突」。收報53.35元，升1.04%。

首批輝瑞新冠口服藥抵達浙江，價格每盒約2300元。復星醫藥（2196）收報36元，升0.42%。騰盛博藥（2137）收報9.29元，跌4.23%。

母企財務公司遭入稟追債，雞肉股鳳祥（9977）一度挫逾兩成。收報0.78元，跌15.22%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國飛鶴（6186）收報7.98元，跌2.09%。華融（2799）收報0.365元，升2.82%。中信証券（6030）收報17.46元，跌0.57%。保利協鑫（3800）收報2.5元，升2.88%。京東健康（6618）收報42.75元，升7.41%。叙福樓（1978）收報0.95元，跌1.04%。明源雲（0909）收報10.04元，跌1.57%。農夫山泉（9633）收報38.75元，升1.31%。泡泡瑪特（9992）收報14.52元，跌1.22%。青啤（0168）收報59元，跌0.92%。康師傅（0322）收報13.66元，跌1.16%。呷哺呷哺（0520）收報3.7元，跌3.9%。小鵬汽車（9868）收報103.8元，跌3.35%。

上海分階段封控。中芯（0981）稱，上海工廠正常運營。收報17.12元，升1.9%。

信義能源（3868）折讓8%配股中金高瓴，籌7.7億。收報4.54元，升0.89%。

中國石化（0386）去年多賺1.2倍，今年資本開支按年增近兩成。收報3.9元，升5.12%。

正榮地產（6158）向新希望售佛山項目51%權益，套現1.56億元人幣。收報0.58元，跌1.69%。

商湯集團（0020）去年虧損擴大至171億人幣。收報6.21元，跌1.43%。

世茂（0813）發盈警，去年核心利潤跌57%，羅兵咸辭核數師。收報4.32元，跌3.79%。

神華（1088）去年多賺44%，末期息2.54元。創52周高，見24.6元，收報24元，升7.62%。

安樂工程（1977）去年多賺4%至3.14億。收報1.68元，升0.6%。

麗新發展（0488）：伙一主要戲院營運商承辦荷里活廣場戲院，今年第三季度啟業。收報3.8元，升5.26%。

永旺（0984）去年虧損擴大至4.7億，未來集中發展小型舖。收報1.25元，無升跌。

中國人保（1339）去年多賺7.2%，息14.7分人幣。收報2.47元，跌0.4%。

信德（0242）全年獲利9.62億按年大增2.67倍，不派末期息。收報1.74元，跌1.69%。

融創（1918）推動60億元境內債展期，獲孫宏斌擔保。收報4.99元，跌1.77%。

中遠海運（0517）去年少賺14.8%，息9仙。見52周低2.3元，收報2.4元，跌5.14%。

上交所、深交所對CDR交易實行價格升跌幅限制。港交所（0388）。收報372.4元，跌0.32%。

澳門：首兩月幸運博彩稅收按年跌逾9%，2月只有24億按年跌兩成。濠賭股新濠國際發展（0200）收報7.1元，跌0.42%；美高梅中國（2282）收報4.71元，跌2.48%；澳博（0880）收報3.76元，跌3.09%；永利澳門（1128）收報5.5元，跌0.18%；銀河娛樂（0027）收報45.75元，跌0.76%；金沙中國（1928）收報17.76元，跌0.56%。

太古（0019）按協議向匯豐銀行借出2000萬股國泰（0293）股份，不影響控股權。太古收報46.65元，跌0.96%。國泰（0293）收報7.6元，跌0.13%。

永安（0289）去年扭虧賺5.5億，息46仙。收報17.7元，升1.14%。

美的置業（3990）去年核心少賺9.5%，維持派末期息1.6元。收報15.22元，升5.84%。

稻草熊娛樂（2125）去年多賺逾8倍，錄1.69億人幣，不派息。收報4.16元，跌1.19%。

東方海外（0316）去年盈利近558億元，每股派息25.74元同創歷史新高。收報188.6元，跌13.88%。

中國建築（3311）去年多賺13%，遜預期，息20.5仙。收報9.69元，跌4.06%。

美團（3690）去年盈轉虧蝕235.36億人幣，績前急挫8.2%。收報154.4元，升14.37%。

交行（3328）去年多賺11.89%至875.81億元。收報5.41元，跌0.73%。

破頂股表現

破頂股包括，中海物業（2669）創上市新高，見9.84元，收報9.48元，跌0.52%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.68元，收報3.64元，升5.81%；康耐特光學（2276）創上市新高，見4.94元，收報4.88元，升4.95%；中國黃金國際（2099）創52周高，見30.8元，收報30.3元，升1.17%；長建（1038）創52周高，見53.25元，收報52.45元，跌1.22%；神華（1088）創52周高，見24.6元，收報24元，升7.62%；兗煤（1171）創52周高，見24.65元，收報24.1元，升4.33%；中國心連心化肥（1866）創52周高，見8.3元，收報8.15元，升7.52%；綠科科技（0195）創52周高，見0.175元，收報0.171元，升1.18%；利亞零售（0831）創52周高，見0.98元，收報0.93元，跌3.13%。

破底股方面

破底股包括，IMAX（1970）創上市新低，見9元，收報9.09元，跌3.4%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.06元，收報0.068元，跌16.05%；時代天使（6699）創上市新低，見111元，收報118.6元，跌8.63%；時計寶（2033）創上市新低，見0.48元，收報0.49元，跌3.92%；勵駿（1680）創上市新低，見0.36元，收報0.375元，跌6.25%；中泛控股（0715）創上市新低，見0.043元，收報0.046元，無升跌；AQUILA ACQ-Z（7836）創上市新低，見9.38元，收報9.38元，跌2.09%；海通國際（0665）見52周低1.44元，收報1.48元，跌0.67%；濟豐包裝（1820）見52周低4.1元，收報6.1元，跌0.16%；修身堂（8200）見52周低1.09元，收報1.15元，跌5.74%；九興（1836）見52周低7.62元，收報7.68元，跌2.17%；保集健康（1246）見52周低0.15元，收報0.15元，無升跌；路勁基建（1098）見52周低6.65元，收報6.7元，跌2.05%；海螺創業（0586）見52周低21.1元，收報21.2元，跌2.3%；中遠海運（0517）見52周低2.3元，收報2.4元，跌5.14%。

異動股

上升異動股，包括，寶光實業（0084）收報0.07元，升16.67%；美團（3690）收報154.4元，升14.37%；凱升控股（0102）收報0.093元，升10.71%；指尖悅動（6860）收報0.42元，升10.53%；中遠海能（1138）收報3.67元，升10.21%。

下跌異動股，包括，太陽城集團（1383）創上市新低，見0.06元，收報0.068元，跌16.05%；鳳祥（9977）收報0.78元，跌15.22%；東方海外（0316）收報188.6元，跌13.88%；亞博科技（8279）收報0.28元，跌12.5%；南方錳業（1091）收報0.98元，跌11.71%；聯康生物（0690）收報0.079元，跌11.24%；亞盛醫藥（6855）收報14.94元，跌9.56%；奧園（3883）收報1.16元，跌9.38%；四環醫藥（0460）收報1.5元，跌9.09%；現代牧業（1117）收報1.32元，跌8.97%；華寶國際（0336）收報4.19元，跌8.91%。

 

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