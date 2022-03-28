去年3月美的置業發布2020年業績時，曾公布改變過往每年派息一次的政策，擬每年分兩次派息，事件曾引起市場反彈，令公司當日大跌逾一成。其後集團表示關於末期派息的安排引起市場不同解讀，與董事會派息初衷有差異，其後更直接取消派發2021年中期股息的計劃，維持以末期息一次派發。

對於行業的資金鏈危機，集團表明將於2022年將三道紅線達標，截至去年底的淨負債率為46.3%，現金短債比為1.71倍，只差扣除資產負債率一項為72.1%，將於今年完成並成為「綠檔」企業。

問到不少評級機構將內房降評，集團表示，目前境外美元債市波動，但集團債務主要為銀團貸款，並無依賴境外債。而集團堅持財務穩健，理性投資，對於項目有嚴格的利潤率、IRR（內部回報率）及現金流要求，確保資金鏈安全，並作18個月的資金鏈安全測試。同時亦優化融資成本，截至去年底美的置業有息負債為563億元，當中一年期為153億元，加權平均融資成本只為4.82%。

集團又表示，近期行業出現大量違約情況下，企業快速出清項目。集團去年選擇收購時，著眼收購合作項目，集中在如長沙、重慶、南京等高能級城市，並退出一些低能級城市，未來仍會按此推進一些合作項目。效果亦反映，在收購後自操盤比例提升，去化等亦得到改善，既能盤活自身資金，項目亦多以折價收購，對集團的資金頭寸佔用不多。未來集團亦會減少合作項目，希望項目權益比能在70%以上，減少「1+1」不能大於2的合作，以持續改善利潤。

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