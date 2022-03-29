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烏克蘭捐款廣告湧現暗網 騙近7800萬元

Check Point Research（CPR）今天表示，近日發現幫助烏克蘭人的捐款廣告轉移到暗網，其中很多都是欺詐廣告。所有廣告都請求以加密貨幣的形式捐款，CPR警告公眾切勿通過暗網向烏克蘭捐款，因為網絡犯罪分子正趁機利用大眾對俄烏衝突引起的關注迅速牟利。

CPR舉例指出，在一個案例中，一位自稱叫Marina的女性通過一張個人照片請求捐款，但原來這張照片取自德國報刊，故該頁面整體是否真實和合法成疑。在另一個案例中，暗網廣告指向一個合法網站，該網站已經籌集了近1000萬美元（約7800萬港元）的加密貨幣捐贈資金。

Check Point產品漏洞研究部門總管Oded Vanunu表示，隨著俄烏衝突加劇，暗網上開始出現捐款騙局。這些廣告正使用虛假的姓名和個人故事來誘騙人捐款。合法廣告和欺詐廣告在暗網上魚龍混雜。暗網是個危險的地方，強烈建議任何想要捐款的人使用可信的來源和渠道。CPR 將在整個戰爭期間繼續監控暗網，並報告其它任何不法行為。

 

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