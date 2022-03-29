快手（1024）收市後公布，截至去年12月底止三個月，收入按年增加35%，錄得244.3億元（人民幣，下同），期內虧損62.03億元，按年大幅收窄67.8%，2020年同期為虧損192.64億元。經調整虧損淨額35.69億元，虧損幅度按年加快677.1%。經調整EBITDA由盈轉虧，錄得虧損12.9億元，2020年同期為盈利11.73億元。
總計全年，收入按年增加37.9%至810.82億元，年內虧損780.77億元，按年收窄33.1%。經調整虧損淨額188.52億元，虧損幅度按年加快139.7%。經調整EBITDA錄得虧損129.53億元，2020年同期為虧損35.31億元。
快手指，為協同戰略發展，於2021年9月完成了一次重大的組織架構調整， 從職能制轉向事業部制，極大地增強在運營、變現及效率方面的各項核心能力。尤其是2021年快手的線上營銷服務及電商的市場份額持續提升，線上營銷服務收入及電商交易總額按年分別增長95.2%及78.4%。
2021年第四季度，公司進一步改善收入及成本結構，加強經營杠桿效應，推動經調整淨利潤率較上季度改善7.9個百分點。 另外，快手應用的平均日活躍用戶（DAU）和平均月活躍用戶（MAU）分別創下3.233億及5.780億的歷史新高，按年分別增長19.2%及21.5%。
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