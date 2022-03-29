瑞銀投資銀行北亞地區經濟師鄧維慎指，在俄烏衝突下，考慮到能源價格上升、供應鏈進一步中斷等因素，全球經濟增速可能低於預期，該行早前將今年全球增長預測下調1個百分點至3.6%。

鄧維慎又表示，外部不確定性等將會減緩香港經濟復蘇，故該行將本港經濟預測下調。但他指，香港並未陷入滯脹，並相信能源價格對消費者價格的影響仍屬可控，預期本港明年GDP增長將會反彈。

提及近年離港潮，鄧維慎指，在2022年至2024年間、人口減少40萬以及增加10萬的假設下，該行估計香港年均實際GDP增長將介乎1.8%和3.2%之間；若人口持續下降，可能會為經濟帶來中期增長挑戰。

其他報道

奈雪的茶去年虧損顯著擴大至45億人幣 今年料開350間門店

國泰據報計劃建構全球最長直航航線 飛行時間平均約17小時

金管局：盈富基金持有人將受惠轉換經理人

恒生投資成盈富新經理人 施穎茵：加強恒生財富管理涵蓋範圍

證監會禁止法巴銀行前有關人士金範錫重投業界27個月

長實獲李嘉誠增持30萬股

碧桂園服務：大規模購併已經過去

快手上季虧損加速蝕35.69億人幣 績前升4.6%

烏克蘭捐款廣告湧現暗網 騙近7800萬元

中銀香港去年盈利跌13.3%至229億 每股派末期息0.683元

希瑪眼科去年虧轉盈賺2186萬 派末期息2仙

盈富基金換舵手 恒生投資接替道富

中行按年多賺12.28%至2165.59億元 末期息0.221元

港股三大指數齊升 恒指漲242點 融創埋單跌17% 阿里健康冠藍籌

喜馬拉雅再遞主板申請 擬以同股不同權形式上市

報告：2月中國智能手機出貨量按年跌兩成 受累需求疲弱及疫情反覆

星展：地緣政治因素降低歐洲投資比重 看好中國前景

中證監澄清未對小米產業鏈上市設限 小米：已向背後操作者興訟

俄富商7500萬美元遊艇被扣押 據報背後債權人為摩根大通

港交所擬年內推出數碼資產交易平台Diamond 首階段涵蓋ESG產品