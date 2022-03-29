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瑞銀：外部不確定性增 下調今年香港經濟增長預測至1% 

本港經濟復蘇持續受新冠疫情以至俄烏局勢窒礙。瑞銀最新發表報告指，考慮到外部不確定性增加，加上疲弱內部增長，該行將今年香港經濟增長預測由原先2.2%，下調至1%，但強調香港並非陷入滯脹，預計明年GDP增長可反彈至5.5%。

瑞銀投資銀行北亞地區經濟師鄧維慎指，在俄烏衝突下，考慮到能源價格上升、供應鏈進一步中斷等因素，全球經濟增速可能低於預期，該行早前將今年全球增長預測下調1個百分點至3.6%。

鄧維慎又表示，外部不確定性等將會減緩香港經濟復蘇，故該行將本港經濟預測下調。但他指，香港並未陷入滯脹，並相信能源價格對消費者價格的影響仍屬可控，預期本港明年GDP增長將會反彈。

提及近年離港潮，鄧維慎指，在2022年至2024年間、人口減少40萬以及增加10萬的假設下，該行估計香港年均實際GDP增長將介乎1.8%和3.2%之間；若人口持續下降，可能會為經濟帶來中期增長挑戰。

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