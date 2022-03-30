據報，許家印擬放售兩套「深圳灣一號」的豪宅公寓項目，每套面積近1000平方米，為單層特色戶，市價每套達2.5至2.6億元。中介指，許家印是以公司名義持有該兩個單位。

中介稱「交易有點複雜，因聽聞該兩單位已抵押予國企，因此不能正常買賣，出售的話要經過拍賣程序。」他表示，許家印並沒有公開委託中介出售該兩物業，但同行都收到放售的消息。

中介又指，雖然深圳的公寓物業沒有限購限制，但以每套房銀碼超過2億元，現時市況下也難找買家。受疫情影響，近期深圳的二手樓市每月成交宗數只有千宗左右。

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