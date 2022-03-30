通知建議加強網絡直播賬號註冊管理，嚴格按照有關法律法規規定及「後台實名、前台自願」的原則，對網絡直播發布者進行基於身份證件信息、統一社會信用代碼等的認證登記，確保認證信息真實可信。平台應當每半年向所在地省級網信部門、主管稅務機關報送存在網絡直播營利行為的網絡直播發布者個人身份、直播賬號、網絡暱稱、取酬賬戶、收入類型及營利情況等信息。

另外，通知也建議規範網絡直播營銷行為，維護市場秩序。網絡直播平台和網絡直播發布者不得對商品生產經營主體以及商品的性能、功能、質量等等進行虛假或者引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者或者相關公眾；也不得利用服務協議、交易規則以及技術手段，對其他經營者在直播間的交易、交易價格等進行不合理限製或者附加不合理條件，或者向商家收取不合理費用。

同時要加強網絡直播銷售產品質量安全監管，網絡直播發布者、網絡直播服務機構嚴禁利用網絡直播平台銷售假冒偽劣產品；不得在知道或者應當知道直播帶貨委託方或其他第三方存在違法違規或高風險行為的情況下，仍為其推廣、引流；不得通過造謠、虛假營銷宣傳、自我打賞等方式吸引流量、炒作熱度，誘導消費者打賞和購買商品。

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