moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

農行去年純利派息均增11.7% 每股派0.2068元

農行（1288）去年多賺11.7%至2411.83億元（人民幣，下同），每股派息0.2068元，按年增11.7%。農行今日績前收報2.99元，升1.4%。

去年農行營業收入7217.46億元，按年升9.5%。其中淨利息收入按年升6%，錄5779.87億元，手續費及佣金淨收入按年升7.8%，至803.29億元。

資產質素繼續改善，全年信用減值損失按年微增0.7%，至1658.86億元，單計第四季只有242.7億元，按年減少5.3%。不良貸款率為1.43%，按年減0.14個百分點。撥備覆蓋率達299.73%，按年增逾33個百分點。

淨利息收益率收窄，去年為2.12%，按年跌0.08個百分點，但與首三季持平。核心一級資本充足率為11.44%，按年上升0.4個百分點。

其他報道

「中小企融資擔保計劃」優化措施4月起生效

上海人行︰不得盲目抽貸、斷貸

俄烏消息推高 恒指收市升304點 大市成交增24% 北水流出增1.3倍

俄杜馬主席提議擴大用盧布結算的出口貨物 涉糧食、金屬及木材等

太陽城：澳門貴賓廳式微 轉型亞洲提供貴賓及高端中場業務

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)

 