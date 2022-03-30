去年農行營業收入7217.46億元，按年升9.5%。其中淨利息收入按年升6%，錄5779.87億元，手續費及佣金淨收入按年升7.8%，至803.29億元。

資產質素繼續改善，全年信用減值損失按年微增0.7%，至1658.86億元，單計第四季只有242.7億元，按年減少5.3%。不良貸款率為1.43%，按年減0.14個百分點。撥備覆蓋率達299.73%，按年增逾33個百分點。

淨利息收益率收窄，去年為2.12%，按年跌0.08個百分點，但與首三季持平。核心一級資本充足率為11.44%，按年上升0.4個百分點。

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