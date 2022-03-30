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美聯去年少賺24% 不派息

美聯（1200）公布，截至去年12月底止全年業績，純利1億元，按年倒退24%，每股基本盈利13.96仙，不派末期股息。

期內，收入增長20.46%至60.01億元。

集團表示，其內地深圳去年二手住宅成交量按年下跌約 57.3%。由於內房市場表現於去年急劇下行，導致集團內地業務表現未如理想。因部分內房發展商財務狀況惡化，以致集團報告期内之應收賬款減值上升。去年年底內地業務應收賬款約佔集團相關總額按年下跌4個百分點至4%。

截至去年底止，集團聘用6823名全職僱員，按年減少353名。

集團表示，相信目前樓市困境只屬短暫，對香港地產市場的長期發展仍保持審慎樂觀態度，雖然預計今年上半年市場成交活動會跌至極低水平，但是如果 疫情於下半年受控，成交量將有望大幅反彈。

美聯全日收報0.91元，無升跌。

 

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