期內，收入2,461.1億元，按年升58%，好過市場預期的2429.9億元。收入當中，油氣銷售收入佔2,221億元，增59%，亦好過市場預期的2,175.7億元。主要受惠於價格及銷量上升。

桶油主要成本為29.49美元，桶油作業費升6.1%，至7.83美元，桶油作業成本同比上升，主要是新油田投產及大宗商品價格上升的影響。

淨產量5.73億桶油當量，預估5.6億。資本支出875.9億元，按年13%。

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