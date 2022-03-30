預售資金監控的政策壓垮不少房企，據碧桂園首席財務官兼副總裁伍碧君指出，集團截至去年底共有可動用現金餘額1,813億元，當中留存在監控帳戶的其計約900億元，其餘900億元均可動用。雖然政策接下來或有鬆動，但碧桂園在今年仍按現有政策去鋪排。央行自去年底起，對開發貸、按揭等的支持都「很給力」，給予優秀企業支持，令公司2月份的回款率達到95%。

她指，碧桂園的開發貸亦獲四大行極大支持，收併購額度的授信亦進一步加大，都是比較好及樂觀的。但集團仍會按自身及行業的發展，保持現有槓桿水準，堅定將「三道紅線」轉綠，即使市場好轉，未來借貸亦不會增加額度。

談到土地市場及收併購方面， 碧桂園常務副總裁程光煜指出，收併購主要集中在現有合作或儲備項目，去年第四季度對不少現有項目進行收併購，包括向十多個項目合作方，就80多個項目洽談，已完成當中35個，未來尚有約30多個項目。1至3月份亦有在市場尋找機會，集團往往在土地市場觸底時會有較多動作，相信過一段時間仍會有動作。全新項目則會按市場機會再進行溝通等。

2022年初疫情再爆發，程光煜指出，疫情主要影響東北、華東、華南等地，約200個售樓處要關閉，影響整體銷售約20至30%，對三月的銷售情況會有影響，但相信僅階段性，加上碧桂園於全國銷售範圍較廣，會調整供貨結構等對沖。莫斌亦相信，今年房地產行情將前低後高，與去年相反，對樓市健康發展充滿信心。2022年全年碧桂園可供銷售權益貨量6500億以上，預計全年去化率不低於70%，2022年更會按新增土儲增加可售權益貨值。

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