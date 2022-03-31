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美SEC主席對近期達成避免中概股除牌協議持懷疑態度

再有中概股納入除牌臨時名單，中美兩地就審計問題仍未有實質進展，美國證券交易委員會主席Gary Gensler表明只有完全遵守美國的審計檢查要求才能繼續在美國市場交易。言論打消了有關美中兩國正在醞釀協議以免約200家中國公司退市的猜測。

Gensler表示，「我們進行了深思熟慮、相互尊重和富有成效的對話，但我不知道最終會怎麼樣」，「這取決於中國當局，坦率地說，對他們來說可能是艱難的選擇」。

Gensler強調，美國法律讓他幾乎沒有妥協的空間，且國會設定的2024年最後期限正在逼近，除非中國同意美方要求，否則將把中國公司從紐約證券交易所和那斯達克摘牌。他說，「如果兩年後我們還在原地」，許多公司「將被停牌」。

中國政府最近發表聲明稱，準備允許美國檢查某些審計報告。又指與美國監管機構的談判正在取得進展。Gensler表示，根據2020年的《外國公司問責法》，這種選擇是不可行的。

Gensler認為，所謂的審計底稿很少包含敏感信息。「這是其他50個司法轄區多年來對此泰然的原因」，「審計底稿就是確認收入和支出的東西」。

事實上，其他數十個國家都允許美國進行審計檢查，讓美國官員可以約談當地會計師，檢查審計底稿。中國內地和香港均以保密法和國家安全問題為由予以拒絕。

 

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