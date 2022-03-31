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郵儲行：息差續有挑戰 期望保持較同業為高

內銀去年淨息差普遍收窄，去年郵儲銀行（1658）淨利息收益率下跌0.06厘至2.36厘，董事長張金良表示，今年息差管理面臨挑戰，期望通過主動管理措施，保持較同業領先水平，穩定息差以保持淨利息收入繼續增長。

在內地要求向實體經濟減費讓利要求下，張金良表示，貸款收益率仍有下降空間，不過該行過去存貸比較低，每升1個百分點可幫助淨利息收益率提升0.0125厘，預計今年會繼續提升2至3個百分點至約60%水平，另外郵儲行個人零售貸款佔比較高，今年亦會以零售貸款優先，提高息差表現。

存款方面，張金良表示去年存款利率上限機制改革，今年他們有5000億元（人民幣，下同）3年期以上，存息3.8厘以上的高息存款到期，續期時將重新訂價，並推動以理財產品承接存款，降低銀行負債成本。

對於今年貸款增長，行長劉建軍指，今年首兩個月信貸投放好過預期，高於去年同期，預計今年信貸增長會較去年為高。他指，今年國務院要求銀行加大信貸對經濟增長支持，金融委亦要求銀行適度增長新增貸款，該行今年貸款總量將適度增長，並在首季投放全年四成貸款。

資產質量方面，張金良表示在銀行資產質量與宏觀經濟相關，經濟面臨壓力下，資產質量有挑戰和壓力。他指受疫情影響，客戶還款能力未恢復，小微企業、信用卡有壓力，公司貸款則在城投、房地產、製造業等行業，個別客戶會有風險暴露。不過該行對不良貸款認列較審慎，有93%的30日逾期貸款已列入不良貸款，並會繼續前瞻性管理信貸風險，並加強清收處置，有信心資產質量保持較低同業為低的水平。

 

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