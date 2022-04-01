受國內多地疫情暴發等影響，3月製造業景氣度大幅轉弱，供給和需求收縮，外需惡化，就業保持穩定，通脹壓力持續上升，市場樂觀情緒減弱。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2022年3月，受國內局部疫情暴發因素影響，製造業景氣度大幅轉弱，供給收縮，需求承壓，外需也有惡化，就業市場相對穩定，通脹壓力持續上升，市場樂觀情緒減弱。目前國內正面臨2020年初以來最為嚴峻的疫情形勢，同時，外部不確定因素增加，俄烏局勢前景不明，大宗商品市場大幅波動。多種因素形成共振，加劇了中國經濟下行壓力，滯脹風險凸顯。政策層面則面臨雙重「精準」挑戰：提高疫情精準防控水平，在生產生活正常秩序與人民群眾生命安全和健康中取得平衡；財政政策和貨幣政策做到精準施策，關注弱勢群體，加大對重點行業和小微企業的扶持力度，穩定市場預期。

儘管製造業供需轉弱，但3月就業指數結束連續七個月收縮，重回擴張區間，顯示就業市場總體穩定、或略有好轉。不過，就業指數擴張幅度輕微，還有部分企業反映，受疫情影響暫緩招工。

受防疫措施影響，3月供應商供應時間指數進一步下降，平均供貨速度降幅為五個月來最急劇。由於供需兩弱，製造業企業相應減少採購量，當月採購指數回落至收縮區間。因需求弱、採購成本高等，企業增加動用現有庫存，導致產成品庫存和原材料庫存有所減少。俄烏衝突以及後續制裁措施，對相關供應鏈造成破壞，大幅推升大宗商品價格。3月製造業企業購進價格指數和出廠價格指數雙雙升至五個月來高點，兩個指數連續三個月在擴張區間攀升，顯示通脹壓力持續加大。能源和金屬價格上漲尤其明顯，並對下游價格有所傳導。3月製造商上調產品售價，整體加價幅度可觀，為2021年10月後最大。

製造業企業家對未來一年生產前景的信心有所減弱，3月生產經營預期指數低於長期均值逾2個百分點。廠商提及的一系列不利因素中，最突出的是疫情導致的不確定性、俄烏局勢以及成本激增。樂觀因素普遍是公司計劃擴張，以及全球經濟狀況預期隨疫情消退而好轉。

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