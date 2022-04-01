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FT：華為在俄美之間陷兩難 倘繼續向俄出口設備恐再遭美國制裁

英國《金融時報》報道，上一次西方國家在俄羅斯吞併克里米亞後對其進行制裁時，俄羅斯總統普京求助中國電訊商華為。報道分析，目前華為正準備在更大範圍內幫助普京政權，恐再度引來美國制裁。

報道引述歐洲國際政治經濟中心(ECIPE)的電訊專家Hosuk Lee-Makiyama表示，「在克里米亞，俄羅斯「在這片軍事化程度很高的領土上拆掉了西方的電信設備，用華為和中興通訊（0763）取代。」他認為，若諾基亞和愛立信真的完全退出俄羅斯，莫斯科將比以往更需要中國公司，特別是華為。

報道引述專家分析，華為和競爭對手小米（1810）等中國科技公司如果繼續向俄羅斯運送手機和電信設備，就有可能違反制裁。他們需要得到華盛頓方面的批准，原因是相關電子產品通常包含高端半導體或使用美國工具製造，令它們受到對俄羅斯新制裁影響。

美國亦密切留意中國科企與俄羅斯的關係。美商務部負責出口管理的副助理部長波爾曼（Matthew Borman）曾表示，避過俄羅斯制裁的中國公司將被「完全禁止，不僅是貿易，還有任何交易」波爾曼表示，華盛頓已經為外國供應商發放大量的出口許可證，以便繼續向華為銷售，但這些許可證可能會被撤銷。」

華為表示，該公司正在評估新的制裁，並拒絕回答有關其在俄羅斯計劃。

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