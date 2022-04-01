黃兆彬將獲委任為代理首席財務官；張惠玲將獲委任為公司秘書。

黃兆彬於獲委任為代理首席財務官之前，為非凡中國（8032）之高級財務經理。他持有香港大學經濟及金融學士學位。彼為香港會計師公會會員。黃兆彬37歲，於審計、會計、企業融資及財務管理方面擁有逾14年經驗。曾於香港羅兵咸永道，一間國際會計師事務所工作。

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