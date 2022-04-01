moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

BOSSINI執董CFO辭任 非凡中國人員接任

BOSSINI（0592）公布，陳卓謙因擬投放更多時間於其個人事務已辭任執行董事、首席財務官及授權代表；另王淑薇因擬投放更多時間於其個人事務已辭任公司秘書及授權代表。

黃兆彬將獲委任為代理首席財務官；張惠玲將獲委任為公司秘書。

黃兆彬於獲委任為代理首席財務官之前，為非凡中國（8032）之高級財務經理。他持有香港大學經濟及金融學士學位。彼為香港會計師公會會員。黃兆彬37歲，於審計、會計、企業融資及財務管理方面擁有逾14年經驗。曾於香港羅兵咸永道，一間國際會計師事務所工作。

 

其他報道

美期、A股升幅擴大 恒指半日跌159點 10天線失而復得 南水買A股增3倍

大摩下調中國今年GDP預測至4.6% 花旗警告二季經濟前景面臨風險

滬深三大指數半日向上 兩市成交額5962億人幣

世茂一筆境內債插7成 中途停牌

FT：華為在俄美之間陷兩難 倘繼續向俄出口設備恐再遭美國制裁

港元拆息全線向下 1個月HIBOR大跌至0.2389% 港元貶至逾2年最弱

保時捷IPO已選定牽頭銀行 估值或達千億美元

萬科旗下物業服務子公司萬物雲申請香港IPO

女股神Cathie Wood連續3天沽Tesla 套現約1億美元

財新中國3月製造業PMI跌穿50 見逾2年低 外需惡化

 

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)