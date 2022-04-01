BOSSINI（0592）公布，陳卓謙因擬投放更多時間於其個人事務已辭任執行董事、首席財務官及授權代表；另王淑薇因擬投放更多時間於其個人事務已辭任公司秘書及授權代表。
黃兆彬將獲委任為代理首席財務官；張惠玲將獲委任為公司秘書。
黃兆彬於獲委任為代理首席財務官之前，為非凡中國（8032）之高級財務經理。他持有香港大學經濟及金融學士學位。彼為香港會計師公會會員。黃兆彬37歲，於審計、會計、企業融資及財務管理方面擁有逾14年經驗。曾於香港羅兵咸永道，一間國際會計師事務所工作。
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