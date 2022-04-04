加上2021年度業績結束後，行業壞消息盡出，如審計師變動，業績不佳，停牌等。以及奥園（3662）重组可能取得有意義的進展，據報，奧園重組引入了國企作為其戰略投資者，若落實，市場將視為正面訊號，並憧憬可能其他內房的重組亦有進展。

該行指出，由於內房股的低迷估值，行業股價可能會持續上漲，中小型內房商估值僅0.2-0.3倍的市帳率，與平均值0.5-0.6倍仍有差距。

其他報道

【有片：選股王】內房債務危機暫緩 平保動力增強

據報Tesla上海工廠未能今日如期恢復生產

更新fb惹網民猜測 曾俊華：今日推NFT 與其他時事新聞無關

恒指半日升274點 創逾一周高 ATM推高大市 HYPEBEAST升45%

林鄭宣布不角逐連任 前財爺曾俊華即更新fb 網民問：係咪參選？

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日 跌至0.2058% 見逾1個月低

蘋果據報與LG Display合作研可摺疊OLED顯示屏 擬為iPad、MacBook鋪路

林鄭月娥不尋求連任下任特首

康希諾生物新冠mRNA疫苗獲藥監局臨床試驗批件

醫思醫療新設綜合醫療服務旗艦中心和高端影像中心

美國調查人員發現俄羅斯富豪試圖逃避制裁的證據

花樣年出售新加坡住宅項目股權

HYPEBEAST獲SPAC公司溢價40%合併 將同時於納斯達克上市

港股ADR升41點 夜期高水130點 美期跌、澳股升 日韓、A股休市 南北水暫停

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)