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政策刺激憧憬重組 內房股早市彈一至兩成

內房、物管股今日早市大反彈，多隻股份漲幅達10%至20%，銀河聯昌指出，強勁反彈歸因來自更多內地城市在當地樓市政策新闻，包括取消限購、鬆綁限售等。

加上2021年度業績結束後，行業壞消息盡出，如審計師變動，業績不佳，停牌等。以及奥園（3662）重组可能取得有意義的進展，據報，奧園重組引入了國企作為其戰略投資者，若落實，市場將視為正面訊號，並憧憬可能其他內房的重組亦有進展。

該行指出，由於內房股的低迷估值，行業股價可能會持續上漲，中小型內房商估值僅0.2-0.3倍的市帳率，與平均值0.5-0.6倍仍有差距。

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