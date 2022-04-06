財新智庫高級經濟學家王喆表示，2022年3月，受國內局部疫情暴發因素影響，製造業、服務業景氣度大幅轉弱，服務業受影響更加明顯。供給收縮，需求承壓，出口惡化，企業成本上升，用工穩定，市場樂觀情緒減弱。目前國內正面臨2020年初以來最為嚴峻的疫情形勢，同時，外部不確定因素增加，俄烏局勢前景不明，大宗商品市場大幅波動。多種因素形成共振，加劇了中國經濟下行壓力，滯脹風險凸顯。政策層面則面臨雙重「精準」挑戰：提高疫情精準防控水平，在生產生活正常秩序與人民群眾生命安全和健康中取得平衡；財政政策和貨幣政策做到精準施策，關注弱勢群體，加大對重點行業和小微企業的扶持力度，穩定市場預期。

報告指出，疫情影響下服務業供需雙雙走弱，就業收縮，企業成本壓力增加，市場樂觀度減弱；製造業、服務業景氣度均大幅走低，拖累3月財新綜合PMI。

從分項數據看，服務業供求嚴重收縮。3月服務業經營活動指數大幅下降，近七個月來首次低於臨界點，服務業新訂單指數繼續在收縮區間下降，為2020年4月來最低。受訪企業反映，這主要與新冠疫情反彈、防疫措施收緊有關。海外疫情同樣導致外需受挫，3月新出口訂單指數降至2020年11月來最低。

3月就業指數連續三個月低於榮枯線，但較前兩個月略有回升。防疫措施影響運輸出行和服務業用工，導致服務業積壓工作率進一步上升，為2022年以來最高。

受限於需求較弱，服務業出廠價格指數在擴張區間小幅回落，為七個月來最低。

服務業市場樂觀度減弱。3月服務業經營預期指數在擴張區間內回落，降至2020年9月以來最低，並低於長期均值。部分受調查企業相信疫情將會完全受控，市況將迎來復蘇；也有部分企業擔憂疫情對業務運營的困擾仍不知會持續多久，同時俄烏衝突也增加了不穩定因素。

其他報道

開拓藥業公布新冠口服藥臨床試驗關鍵數據 股價曾升2.2倍

美國歐盟擬宣布新一輪對俄制裁 禁止對俄進行新投資

香港3月PMI連續三月收縮 創2020年4月最大跌幅

滬深三大指數低開 人行淨回籠1400億人幣

恒指低開282點 科指跌2.7% ATM拖累大市

港股ADR跌272點 夜期高水116點 美期升亞股跌 南北水重啟

馬斯克重新提交披露文件 以示其為Twitter主動投資者

5月縮表言論推高美債息 美股見近兩周收市新低 道指跌280點

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)