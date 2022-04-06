長和（0001）創辦人李嘉誠以2050億元的財富成為全球房地產首富；恒地（0012）創辦人、人稱「四叔」的李兆基以1700億元排名第二；碧桂園（2007）楊惠妍以1650億元排名第三。

57位財富比去年增長，其中增長最多的是來自會德豐主要股東吳光正，增長了300億元；其次是美國Public Storage的Tamara Gustavson，增長了200億元。

36位財富比去年下降，其中中國佔三分之二，共24位。財富下降最多的是恒大（3333）的許家印，減少了1500億元。

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