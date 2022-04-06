許表示，根據入境處提供的數據顯示，經一般就業政策及輸入內地人才計劃來港從事長期工作的人才，雖在2020年因疫情而下跌，去年數字已止跌回升，較2020年錄得近20%升幅，顯示香港對各地專才仍具相當吸引力。他又指，政府早前調整了入境檢疫時間和「禁飛令」等安排，相信在疫情過去後，香港會有更好的發展，能吸引更多人才來港。

此外，他提到，港府會更進取吸納更多非本地人才，2021年《施政報告》對此提出重點措施，包括將優秀人才入境計劃的年度配額倍增至4000個，人才清單新增了資產管理合規專才及環境、社會及管治（ESG）相關財經專才專業；正探討非本地畢業生留港或回港就業安排，擬擴展至涵蓋本港大學於大灣區內地城市分校的畢業生，以吸引院校培養的優秀人才在港就業等。

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