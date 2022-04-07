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樓價兩年升逾5成 加拿大據報將禁止外國人買樓

《彭博》引述知情人士報道，加拿大將在兩年內禁止多數外國人買樓，並提供數十億美元來刺激保障性住房等建設活動。

知情人士指，加拿大財政部長Chrystia Freeland將在周四發布的預算中包含這些措施。據報，外國人禁止買樓政策不適用於學生、外籍勞工或在加拿大永久居留的外國公民。

相關報道：加拿大禁外國人買樓2年 打撃炒賣 目標5年內建10萬個單位

加拿大財政部的數十億美元預算將用於建設保障性住房，並幫助地方政府更新系統以加快新房建設。

報道指，加拿大樓價兩年來上漲逾50%，2月份按月漲幅更創紀錄，購房者趕在加拿大央行加息之前採取行動，一套房基準價格達到86.93萬加元（約543萬港元）。

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