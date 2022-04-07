報道引述消息指，至少三間在浙江和山東的債權性金融機構近期被告知，可向當地法院進行立案，其中一些案件已獲受理。

恒大未置評。彭博社致電最高人民法院和廣州市中級人民法院尋求置評，電話未獲接聽。

報道指，自去年8月恒大案件被要求由廣州中院集中管轄以來，債權人已向該院提起了數百宗訴訟，案件積壓導致債權人在凍結恒大資產和挽回損失方面進展緩慢。但恒大也因此獲得了一些喘息的空間，房地產項目得以繼續進行。

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