《英國醫學雜誌》刊發瑞典研究人員發現，新冠檢測陽性後兩個月發生出血的機率升高，在感染新冠後70天內腿部深處出現血栓的風險顯著；感染新冠後將近四個月的時間發生肺栓塞的風險顯著升高。

研究發現，新冠患者在感染後一個月內出血的風險幾乎是未感染人群的兩倍，深靜脈血栓的風險則是五倍。肺栓塞是最大的風險，在感染後30天內發生1,761例，而未感染新冠病毒的人群中只有171例。

研究人員總結道，研究結果支持使用血液稀釋劑來預防血栓，特別是對於高危患者，同時接種疫苗也更有必要。該項研究還發現，後來爆發的新冠疫情引起的併發症比最初的一波疫情要少，說明隨著時間推移風險會逐漸下降。

專家們表示，雖然有其他健康狀況和重症患者血栓風險最高，但還有很多人是輕症患者，說明這部分人群也不能掉以輕心。專家們稱，接種疫苗可有助於減輕血栓問題，「接種疫苗可以通過預防和降低感染的嚴重程度來減少總體風險」。

研究人員將瑞典2020年2月至2021年5月期間100萬檢測陽性人士與400萬未感染人群的病歷進行比較。

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