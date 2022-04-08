美期歐股亞股升幅擴大，港股亦跟隨，恒指今早低開141點後，曾跌最多240點，午後倒升最多63點，高低波幅304點。金融股撐市，科技股仍受監管而向下。恒指終止兩連跌，科指、國指則連跌3日。全周計，三大指數均下跌。
恒指收市升63點或0.29%，報21872點，成交金額1031億元，較上日減少12.1%，是4月4日1028.08億元成交後最少；國指跌5點或0.07%，報7490點。恒生科技指數收報4422點，跌1.15%。
友邦（1299）、匯控（0005）、平保（2318）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。
友邦（1299）收報84.4元，升2.55%；匯控（0005）收報53.95元，升0.94%；中國平安（2318）收報59元，升2.97%。
藍籌41隻升，22隻下跌，3隻無升跌。中海外（0688）升3.68%，收報26.75元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌5.25%，收報89.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.5元，升2.53%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報215.4元，跌7.39%。
恒指續低於10天線(21954.97點)下試20天線(21413.1點)後回升。科指續低於10天線(4543.98點)及跌穿20天線(4433.36點)。
北水南下合計淨流入3.37億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出6.27億元人民幣，較上日增加3.1%，連續第3日流出，累計流出65.57億元。
恒指本周累跌0.76%或167點，跌幅是3月11日後最大，當時收市跌幅為6.17%；本周表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升21.15%，其次為中海外（0688）及碧桂園（2007），分別升15.55%及13.14%。而表現最差的是李寧（2331），累跌9.37%，其次為潤啤（0291）及安踏（2020），分別跌8.21%及8.17%。
國指本周累跌0.62%或46點，跌幅是3月25日後最大，當時收市跌幅為1.12%；本周表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升21.15%，其次為中海外（0688）及碧桂園（2007），分別升15.55%及13.14%。而表現最差的是李寧（2331），累跌9.37%，其次為華潤啤酒（0291）及安踏（2020），分別跌8.21%及8.17%。
科指本周累跌2.24%或101點，跌幅是3月25日後最大，當時收市跌幅為2.35%；本周表現最佳的是平安好醫生（1833），累升10.27%，其次為京東健康（6618）及理想（2015），分別升8.01%及2.73%。而表現最差的是萬國數據（9698），累跌10.17%，其次為華虹半導體（1347）及舜宇（2382），分別跌7.21%及6.43%。
信和（0083）黃志祥：李家超有「鐵肩膀」，籲各界支持高票當選。收報10.74元，升1.51%。
皇璽（8300）取消買物業，保留3750萬元作流動資金。收報0.028元，無升跌。
傳將裁員15%，涉產品和企業系統等部門，理想汽車（2015）：不實消息。收報105.4元，跌2.95%。
網信辦：就大規模裁員約談ATM等12網企。騰訊（0700）收報369.6元，跌1.28%。阿里（9988）收報103.8元，跌1.33%。美團（3690）收報156.5元，跌1.76%。京東（9618）收報222.4元，跌2.11%。快手（1024）收報70.25元，跌2.43%。百度（9888）收報135.3元，跌1.6%。網易（9999）收報147.4元，跌0.81%。微博（9898）收報194.2元，跌5.08%。嗶哩嗶哩（9626）收報215.4元，跌7.39%。
百濟神州（6160）據報已聘請美國安永作為主審計機構。收報126元，跌1.25%。
官媒呼籲以強監管規制電子煙。思摩爾（6969）收報17.36元，升2.36%。中國波頓（3318）收報3.05元，升0.99%。
恒地（0012）李家誠：李家超是適當人選，逾40年公共服務經驗領港走上新台階。收報33.15元，升0.3%。
新世界發展（0017）鄭志剛：支持李家超參選行政長官。收報31.95元，升0.31%。
長和（0001）及長實（1113）主席李澤鉅：將提名李家超參選，相信是下屆特首合適人選。長和收報56.5元，升1.07%。長實收報54.7元，跌0.45%。
新地（0016）郭炳聯：信李家超有能為港謀福祉，融入國家發展大局。收報94.35元，升0.37%。
金山科技工業（0040）：參與ZincFive的D輪融資，涉150萬美元。收報0.66元，升1.54%。
和記電訊（0215）旗下3香港伙易賞錢推獎賞計劃，現客綁定計劃送500易賞錢積分。收報1.29元，升0.78%。
廣汽（2238）3月銷量増30%，新能源車增165%。收報6.82元，升9.65%。
紅杉大手減持美團（3690）套現60億，股份規模歷來最大。收報156.5元，跌1.76%。
吉利（0175）3月銷量增1%，完成目標19.7%，純電升5.3倍。收報12元，升1.18%。
破頂股包括，德商產投服務（2270）創上市新高，見1.22元，收報1.1元，無升跌；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見4.25元，收報4.1元，升0.74%；中國黃金國際（2099）創52周高，見31.3元，收報30.6元，升4.26%；電能實業（0006）創52周高，見52.2元，收報52元，升0.29%；中海外（0688）創52周高，見27.2元，收報26.75元，升3.68%；神華（1088）創52周高，見26.1元，收報25.7元，升2.19%；伊泰（3948）創52周高，見10.5元，收報10.42元，升8.43%；山水水泥（0691）創52周高，見2.5元，收報2.42元，升2.54%；中國心連心化肥（1866）創52周高，見8.48元，收報8.3元，升1.34%。
破底股包括，中國擎天軟件（1297）創上市新低，見0.52元，收報0.53元，跌1.85%；京東物流（2618）創上市新低，見17.02元，收報17.44元，跌1.02%；人瑞人才（6919）創上市新低，見7.5元，收報7.87元，升0.25%；國藝（8228）創上市新低，見0.036元，收報0.038元，跌2.56%；環球實業科技（1026）見52周低0.119元，收報0.119元，無升跌；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.59元，收報0.6元，跌1.64%；海亮國際（2336）見52周低0.09元，收報0.09元，無升跌；中車時代電氣（3898）見52周低26.6元，收報27.75元，升0.91%；鴻福堂（1446）見52周低0.36元，收報0.36元，跌4%；英皇娛樂（0296）見52周低0.65元，收報0.66元，跌1.49%；保集健康（1246）見52周低0.141元，收報0.141元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，英皇文化產業（0491）收報0.047元，升20.51%；開拓藥業（9939）收報0.64元，升18.2%；禹洲（1628）收報0.67元，升17.54%；中泛控股（0715）收報0.049元，升16.67%；朗生醫藥（0503）收報1.22元，升12.96%；中建富通（0138）收報0.18元，升11.8%；維太創科（6133）收報0.249元，升11.16%；廣汽集團（2238）收報6.82元，升9.65%；新天綠色能源（0956）收報4.79元，升9.11%；中國能源建設（3996）收報1.21元，升9.01%；時代中國（1233）收報3.45元，升8.83%。
下跌異動股，包括，香港航天科技（1725）收報21.35元，跌17.88%；銀城國際（1902）收報2.49元，跌12.32%；PLATT NERA（1949）收報0.232元，跌9.02%；翠華控股（1314）收報0.201元，跌7.8%；天立教育（1773）收報0.97元，跌7.62%；嗶哩嗶哩（9626）收報215.4元，跌7.39%；中國新華教育（2779）收報1.3元，跌7.14%；景瑞（1862）收報1.72元，跌7.03%；先瑞達醫療（6669）收報6.75元，跌6.9%；德視佳（1846）收報6.7元，跌6.29%。
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