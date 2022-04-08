美期歐股亞股升幅擴大，港股亦跟隨，恒指今早低開141點後，曾跌最多240點，午後倒升最多63點，高低波幅304點。金融股撐市，科技股仍受監管而向下。恒指終止兩連跌，科指、國指則連跌3日。全周計，三大指數均下跌。