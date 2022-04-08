moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

外圍向上恒指收市倒升63點以最高位收 金融股撐市 科技股向下 成交少12%

美期歐股亞股升幅擴大，港股亦跟隨，恒指今早低開141點後，曾跌最多240點，午後倒升最多63點，高低波幅304點。金融股撐市，科技股仍受監管而向下。恒指終止兩連跌，科指、國指則連跌3日。全周計，三大指數均下跌。

恒指收市升63點或0.29%，報21872點，成交金額1031億元，較上日減少12.1%，是4月4日1028.08億元成交後最少；國指跌5點或0.07%，報7490點。恒生科技指數收報4422點，跌1.15%。

友邦（1299）、匯控（0005）、平保（2318）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。

友邦（1299）收報84.4元，升2.55%；匯控（0005）收報53.95元，升0.94%；中國平安（2318）收報59元，升2.97%。

藍籌41隻升，22隻下跌，3隻無升跌。中海外（0688）升3.68%，收報26.75元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌5.25%，收報89.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.5元，升2.53%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報215.4元，跌7.39%。

恒指續低於10天線(21954.97點)下試20天線(21413.1點)後回升。科指續低於10天線(4543.98點)及跌穿20天線(4433.36點)。

北水南下合計淨流入3.37億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出6.27億元人民幣，較上日增加3.1%，連續第3日流出，累計流出65.57億元。

一周表現

恒指本周累跌0.76%或167點，跌幅是3月11日後最大，當時收市跌幅為6.17%；本周表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升21.15%，其次為中海外（0688）及碧桂園（2007），分別升15.55%及13.14%。而表現最差的是李寧（2331），累跌9.37%，其次為潤啤（0291）及安踏（2020），分別跌8.21%及8.17%。

國指本周累跌0.62%或46點，跌幅是3月25日後最大，當時收市跌幅為1.12%；本周表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升21.15%，其次為中海外（0688）及碧桂園（2007），分別升15.55%及13.14%。而表現最差的是李寧（2331），累跌9.37%，其次為華潤啤酒（0291）及安踏（2020），分別跌8.21%及8.17%。

科指本周累跌2.24%或101點，跌幅是3月25日後最大，當時收市跌幅為2.35%；本周表現最佳的是平安好醫生（1833），累升10.27%，其次為京東健康（6618）及理想（2015），分別升8.01%及2.73%。而表現最差的是萬國數據（9698），累跌10.17%，其次為華虹半導體（1347）及舜宇（2382），分別跌7.21%及6.43%。

午後消息股表現

信和（0083）黃志祥：李家超有「鐵肩膀」，籲各界支持高票當選。收報10.74元，升1.51%。

皇璽（8300）取消買物業，保留3750萬元作流動資金。收報0.028元，無升跌。

傳將裁員15%，涉產品和企業系統等部門，理想汽車（2015）：不實消息。收報105.4元，跌2.95%。

今早及隔晚消息股表現

網信辦：就大規模裁員約談ATM等12網企。騰訊（0700）收報369.6元，跌1.28%。阿里（9988）收報103.8元，跌1.33%。美團（3690）收報156.5元，跌1.76%。京東（9618）收報222.4元，跌2.11%。快手（1024）收報70.25元，跌2.43%。百度（9888）收報135.3元，跌1.6%。網易（9999）收報147.4元，跌0.81%。微博（9898）收報194.2元，跌5.08%。嗶哩嗶哩（9626）收報215.4元，跌7.39%。

百濟神州（6160）據報已聘請美國安永作為主審計機構。收報126元，跌1.25%。

官媒呼籲以強監管規制電子煙。思摩爾（6969）收報17.36元，升2.36%。中國波頓（3318）收報3.05元，升0.99%。

恒地（0012）李家誠：李家超是適當人選，逾40年公共服務經驗領港走上新台階。收報33.15元，升0.3%。

新世界發展（0017）鄭志剛：支持李家超參選行政長官。收報31.95元，升0.31%。

長和（0001）及長實（1113）主席李澤鉅：將提名李家超參選，相信是下屆特首合適人選。長和收報56.5元，升1.07%。長實收報54.7元，跌0.45%。

新地（0016）郭炳聯：信李家超有能為港謀福祉，融入國家發展大局。收報94.35元，升0.37%。

金山科技工業（0040）：參與ZincFive的D輪融資，涉150萬美元。收報0.66元，升1.54%。

和記電訊（0215）旗下3香港伙易賞錢推獎賞計劃，現客綁定計劃送500易賞錢積分。收報1.29元，升0.78%。

廣汽（2238）3月銷量増30%，新能源車增165%。收報6.82元，升9.65%。

紅杉大手減持美團（3690）套現60億，股份規模歷來最大。收報156.5元，跌1.76%。

吉利（0175）3月銷量增1%，完成目標19.7%，純電升5.3倍。收報12元，升1.18%。

破頂股表現

破頂股包括，德商產投服務（2270）創上市新高，見1.22元，收報1.1元，無升跌；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見4.25元，收報4.1元，升0.74%；中國黃金國際（2099）創52周高，見31.3元，收報30.6元，升4.26%；電能實業（0006）創52周高，見52.2元，收報52元，升0.29%；中海外（0688）創52周高，見27.2元，收報26.75元，升3.68%；神華（1088）創52周高，見26.1元，收報25.7元，升2.19%；伊泰（3948）創52周高，見10.5元，收報10.42元，升8.43%；山水水泥（0691）創52周高，見2.5元，收報2.42元，升2.54%；中國心連心化肥（1866）創52周高，見8.48元，收報8.3元，升1.34%。

破底股方面

破底股包括，中國擎天軟件（1297）創上市新低，見0.52元，收報0.53元，跌1.85%；京東物流（2618）創上市新低，見17.02元，收報17.44元，跌1.02%；人瑞人才（6919）創上市新低，見7.5元，收報7.87元，升0.25%；國藝（8228）創上市新低，見0.036元，收報0.038元，跌2.56%；環球實業科技（1026）見52周低0.119元，收報0.119元，無升跌；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.59元，收報0.6元，跌1.64%；海亮國際（2336）見52周低0.09元，收報0.09元，無升跌；中車時代電氣（3898）見52周低26.6元，收報27.75元，升0.91%；鴻福堂（1446）見52周低0.36元，收報0.36元，跌4%；英皇娛樂（0296）見52周低0.65元，收報0.66元，跌1.49%；保集健康（1246）見52周低0.141元，收報0.141元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，英皇文化產業（0491）收報0.047元，升20.51%；開拓藥業（9939）收報0.64元，升18.2%；禹洲（1628）收報0.67元，升17.54%；中泛控股（0715）收報0.049元，升16.67%；朗生醫藥（0503）收報1.22元，升12.96%；中建富通（0138）收報0.18元，升11.8%；維太創科（6133）收報0.249元，升11.16%；廣汽集團（2238）收報6.82元，升9.65%；新天綠色能源（0956）收報4.79元，升9.11%；中國能源建設（3996）收報1.21元，升9.01%；時代中國（1233）收報3.45元，升8.83%。

下跌異動股，包括，香港航天科技（1725）收報21.35元，跌17.88%；銀城國際（1902）收報2.49元，跌12.32%；PLATT NERA（1949）收報0.232元，跌9.02%；翠華控股（1314）收報0.201元，跌7.8%；天立教育（1773）收報0.97元，跌7.62%；嗶哩嗶哩（9626）收報215.4元，跌7.39%；中國新華教育（2779）收報1.3元，跌7.14%；景瑞（1862）收報1.72元，跌7.03%；先瑞達醫療（6669）收報6.75元，跌6.9%；德視佳（1846）收報6.7元，跌6.29%。

 

其他報道

騰訊馬化騰、劉熾平去年薪酬均減少逾24%

廣州有銀行擬推「接力貸」父母還不完房貸仔女還 恒豐銀行：無相關產品

滬指午後向上 全周跌0.94%

信和黃志祥：李家超有「鐵肩膀」 籲各界支持高票當選

ING：倘上海封城至月底將損中國GDP約2% 降全年經濟增長預測至4.6%

【有片：埋身擊】市場等待美通脹數據 恒指預計於此水平上落

網信辦：開展算法綜合治理 持續至12月初

皇璽取消買物業 保留3750萬元作流動資金

傳將裁員15％ 涉產品和企業系統等部門 理想汽車：不實消息

ATM拖累大市 恒指半日跌124點 連跌第3日 北水轉淨流入4億