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碧瑤綠色：已為固廢收費商機早作準備   對Webb持股歡迎

碧瑤綠色（1397）主席吳永康表示，政府推出固體廢物收費計劃，為業界提供大機遇，集團已經作多年籌備，並發展了回收網絡、配套、收集點、分揀及處理設施，並且有望提供橫向及縱向發展的新商機。策略及投資總監周榆桐補充，隨著香港推動2050年實現零碳排放，需要發展廢物回收，例如將塑膠樽轉化成具效益的產品，他們因此發展iRecyle愛回收平台，已獲過萬下載及數千活躍用戶，長遠有望進一步開發大數據應用。

集團在與太古A（0019）旗下太古飲料控股合作發展的PET及HDPE塑膠回收處理設施方面，吳永康指出，受到疫情影響，令物料及人員安排方面受到很大影響並延遲投入營運，目前已到最後測試階段，料很快會投入營運。該廠房將日均處理100公噸塑膠用作回收，並轉為生產食物容器及包裝材料，料今年中投產。

近期獨立股評家David Webb增持碧瑤綠色至超過5%股權，吳永康稱，集團會為投資者提高收益，並對任何投資者對他們有信心者均感到非常鼓舞，亦表示非常歡迎。周榆桐指出，他們會致力在投資者關係做好透明度，並且會和持份者保持溝通。執行董事兼財務總監張笑珍補充，集團會審慎地視乎流動資金去進行派息，每年會將淨利潤30%派發予股東。

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