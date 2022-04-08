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路透社：機構料3月人貸、新增社融按月大幅回暖 M2增速持平

引述路透社綜合調查22間機構的預估中值顯示，3月疫情大幅拖累經濟活動，當前實體融資需求依然低迷，預計3月新增人民幣貸款為26750億元（人民幣．下同），雖較上月的12300億元按月大增1.17倍，但較去年同期的2.73萬億元則回落2%；M2增速按年為9.2%，與上月持平，較去同期9.4%下降0.2個百分點。

雖然3月企業債券淨融資規模下降，非標融資繼續壓縮，但得益於政府債券融資明顯增加，預計3月新增社會融資規模為37000億元，較2月份11900億元，大幅回暖，升2.1倍，較去年同期的33762億元約增長9.6%。

中金公司報告指出，3月以來內地多地發生新冠疫情，內地經濟受到較大的負面影響，在前兩月經濟數據超預期之後，3月國內經濟數據可能快速回落；實體融資需求依然低迷，尤其是3月疫情大幅拖累經濟活動，商品房銷售明顯放緩，使得按揭貸款投放增長受限，建築施工活動放緩也對相關貸款需求產生拖累。

華創證券報告指出，30大中城市房地產成交面積依然維持按年回落狀態，房地產市場整體預期負反饋狀態並未打破，預計居民中長期新增信貸按年增速依然為負，需求邊際未明顯改善；3月企業信用債券融資規模轉弱，季末通常季節性上行，但今年3月新增規模或僅在2600億元附近，顯著低於往年同期水平，伴隨企業取消發行規模的增加，反映企業融資邊際的轉弱。

招商證券銀行的研究報告稱，包含深圳、上海等重要城市採取近似「封城」等嚴格防疫措施，由於其經濟體量較大等因素，引發市場對3月金融數據的擔憂。疫情對部分區域銀行信貸投放造成較大的影響，但也無需高估其對全國總體數據的影響。

該行報告稱，今年貨幣政策重心在擴大信貸投放上，3月底，短期限轉貼現利率走高，略高於同期限同業存單利率水平，這反映3月信貸投放好轉；隨著房地產政策相對明顯地放鬆，預計年中房地產信貸需求將有明顯改善，帶動總體信貸需求好轉。

 

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