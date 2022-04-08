銀保監指，要加大信用貸款投放力度，力爭普惠型小微企業貸款余額中信用貸款佔比持續提高。努力提升小微企業貸款戶中首貸戶的比重，大型銀行、股份制銀行實現全年新增小型微型企業法人首貸戶數量高於上年。在確保信貸投放增量擴面的前提下，力爭總體實現2022年銀行業新發放普惠型小微企業貸款利率較2021年有所下降。

金融機構要進一步增強小微企業貸款可獲得性，要加大信貸產品創新力度，加強對小微企業信用信息的挖掘運用，著重提高信用貸款發放效率。針對小微企業輕資產特點，積極推廣存貨、應收賬款、知識產權等動產和權利質押融資業務，降低對不動產等傳統抵押物的過度依賴。

當局亦要求做好延期還本付息政策接續和貸款期限管理，主動跟進小微企業融資需求，對符合續貸條件的正常類小微企業貸款積極給予支持。對確有還款意願和吸納就業能力、存在臨時性經營困難的小微企業，統籌考慮展期、重組等手段，按照市場化原則自主協商貸款還本付息方式。

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