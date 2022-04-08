moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

中國銀保監︰小微企業貸款增速須高於整體

內地持續封城影響企業生計，中銀保監最新發出通知，要求銀行業金融機構總體繼續實現單戶授信1000萬元（人民幣）以下的普惠型小微企業貸款「兩增」目標，即此類貸款增速不低於各項貸款增速、有貸款餘額的戶數不低於年初水平。

銀保監指，要加大信用貸款投放力度，力爭普惠型小微企業貸款余額中信用貸款佔比持續提高。努力提升小微企業貸款戶中首貸戶的比重，大型銀行、股份制銀行實現全年新增小型微型企業法人首貸戶數量高於上年。在確保信貸投放增量擴面的前提下，力爭總體實現2022年銀行業新發放普惠型小微企業貸款利率較2021年有所下降。

金融機構要進一步增強小微企業貸款可獲得性，要加大信貸產品創新力度，加強對小微企業信用信息的挖掘運用，著重提高信用貸款發放效率。針對小微企業輕資產特點，積極推廣存貨、應收賬款、知識產權等動產和權利質押融資業務，降低對不動產等傳統抵押物的過度依賴。

當局亦要求做好延期還本付息政策接續和貸款期限管理，主動跟進小微企業融資需求，對符合續貸條件的正常類小微企業貸款積極給予支持。對確有還款意願和吸納就業能力、存在臨時性經營困難的小微企業，統籌考慮展期、重組等手段，按照市場化原則自主協商貸款還本付息方式。

其他報道

消費券｜AlipayHK：首日交易額按日急增2.5倍 2萬名用戶用完5000元

寶龍地產3月合約銷售額按年跌54.7%

安德利果汁發盈喜 料首季淨利潤增最多1.7倍

利郎：首季「LILANZ」產品零售額按年錄中至高單位數增長

瑞房首季合約物業銷售額按年跌3.6%

富力首季總銷售收入跌56％

路透社：機構料3月人貸、新增社融按月大幅回暖 M2增速持平

東風汽車首3個月銷量增4％

包浩斯國際：第四財季同店銷售按年跌29％

總商會支持李家超參選行政長官

騰訊支持的車隊管理初創G7據報考慮來港IPO 籌約5億美元

碧瑤綠色：已為固廢收費商機早作準備   對Webb持股歡迎

外圍向上恒指收市倒升63點以最高位收 金融股撐市 科技股向下 成交少12%

騰訊馬化騰、劉熾平去年薪酬均減少逾24%

廣州有銀行擬推「接力貸」父母還不完房貸仔女還 恒豐銀行：無相關產品