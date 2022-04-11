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封城、通脹 中港股市挫 恒指跌663點 科指連跌4日

上海封城持續，加上今早內地公布的3月通脹、PPI均高過預期，中港股市重挫。恒指今早低開183點見全日高位，午後跌幅擴大至739點或3.38%，是3月15日後最大跌幅，低見21132.54點，是3月21日21096.31點後最低。全日高低波幅555點。科指亦曾挫5.72%，收市連跌4日。

恒指收市跌663點或3.03%，報21208點，成交金額1222億元，較上日增加18.57%；國指跌281點或3.76%，報7208點。恒生科技指數收報4191點，跌5.24%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、長和（0001）、中電（0002）貢獻恒指較多。

藍籌8隻升，56隻下跌，2隻無升跌。長和（0001）升0.8%，收報56.95元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌9.63%，收報12.76元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報21.8元，跌0.46%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報186.9元，跌13.23%。

恒指跌穿20天線(21445.83點)。科指續低於10天線(4525.15點)及20天線(4430.56點)。

北水南下合計淨流入0.68億元，較上日減少79.75%，連續第2日流入，累計流入4.05億元，對上一次連續2日淨流入是3月21日。南水北上合計淨流出57.62億元人民幣，較上日增加818.3%，連續第4日流出，累計流出123.19億元。

午後消息股表現

大和引述蔚來（9866）管理層稱 暫停生產最多10天。收報144.8元，跌11.44%。早前，蔚來公布3款電動車下月加價，公司稱原材料壓力增，以及公布因上海封城宣布停產。

長汽（2333）工廠據報產能受限唯未停產。見52周低10.32元，收報10.56元，跌13.01%。

今早及隔晚消息股表現

蘇州二手房限售由5年放寬至3年。

乘聯會：中國3月廣義乘用車零售銷量按年減少10.9%，Tesla按月增16.5%。

多間公司公布業績，績前表現如下，紫金礦業（2899）收報12.68元，跌2.46%。海信家電（0921）收報7.26元，跌0.55%。

中海油（0883）A股定價10.8元，集資最多322億元。收報11.16元，跌4.29%。

正榮地產（6158）：上海封城礙如期付息或掀違約，涉約4.13億元。收報0.7元，跌12.5%。

長城汽車（2333）上月新能源車銷售增逾一成。見52周低10.32元，收報10.56元，跌13.01%。

京東（9618）增上海生鮮食品庫存，調配首批2000名速遞員到助配送。收報215.4元，跌3.15%。

俄鋁（0486）：不同意澳氧化鋁廠管理層決定，冀維持營運當地廠房。收報4.3元，跌5.49%。

耀才證券（1428）料去年度稅後純利按年倒退兩成。收報1.44元，跌5.26%。

會計師公會譴責中國醫療網絡（0383）執董江木賢。收報0.08元，無升跌。

包浩斯（0483）料全年最多賺逾53%，2至3月實體店銷售跌62%。第四財季同店銷售按年跌29%。收報0.66元，升20%。

舜宇光學（2382）上月手機鏡頭出貨1.2億件，按年跌8.1%。見52周低105.6元，收報106.5元，跌8.58%。

越秀地產（0123）首3個月合同銷售額按年跌45%。收報8.84元，跌0.11%。

大唐集團（2117）3月合約銷售額按年跌19.8%。收報4.03元，跌1.23%。

興業物聯（9916）自曝誤將5000萬存款為控股股東持股公司擔保。收報0.9元，跌2.17%。

寶龍地產（1238）3月合約銷售額按年跌54.7%。收報2.59元，跌9.76%。

安德利果汁（2218）發盈喜，料首季淨利潤增最多1.7倍。收報6.1元，跌0.65%。

利郎（1234）：首季「LILANZ」產品零售額按年錄中至高單位數增長。收報3.8元，跌1.04%。

瑞房（0272）首季合約物業銷售額按年跌3.6%。收報1.18元，跌0.84%。

富力（2777）首季總銷售收入跌56%。收報3.18元，跌5.64%。

東風汽車（0489）首3個月銷量增4%。收報5.65元，跌3.58%。

騰訊（0700）支持的車隊管理初創G7據報考慮來港IPO，籌約5億美元。收報353.6元，跌4.33%。

碧瑤綠色（1397）：已為固廢收費商機早作準備，對Webb持股歡迎。收報0.51元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，培力控股（1498）創52周高，見1.57元，收報1.52元，升17.83%；中國黃金國際（2099）創52周高，見32.8元，收報30.6元，無升跌；山東黃金（1787）創52周高，見17.88元，收報17.48元，跌0.57%；電能實業（0006）創52周高，見52.2元，收報52.2元，升0.38%；伊泰（3948）創52周高，見10.66元，收報10.1元，跌3.07%；中國心連心化肥（1866）創52周高，見8.62元，收報8.29元，跌0.12%；越秀交通基建（1052）創52周高，見5.46元，收報5.21元，跌2.25%；思捷（0330）創52周高，見1.19元，收報1.15元，升4.55%；阜豐集團（0546）創52周高，見3.65元，收報3.58元，升4.68%。

破底股方面

破底股包括，雲南水務（6839）創上市新低，見0.58元，收報0.6元，跌3.23%；高鑫零售（6808）創上市新低，見2.47元，收報2.55元，跌1.92%；人瑞人才（6919）創上市新低，見7.03元，收報7.2元，跌8.51%；金力永磁（6680）創上市新低，見22.65元，收報23元，跌4.37%；國藝（8228）創上市新低，見0.034元，收報0.037元，跌2.63%；比亞迪電子（0285）見52周低14.92元，收報15元，跌5.78%；IGG（0799）見52周低3.17元，收報3.18元，跌5.64%；周生生（0116）見52周低8.7元，收報8.71元，跌2.02%；長城汽車（2333）見52周低10.32元，收報10.56元，跌13.01%；中華煤氣（0003）見52周低9.15元，收報9.18元，跌1.08%；環球實業科技（1026）見52周低0.118元，收報0.118元，跌0.84%；遠見控股（0862）見52周低0.141元，收報0.151元，跌10.12%；海亮國際（2336）見52周低0.09元，收報0.09元，無升跌；舜宇（2382）見52周低105.6元，收報106.5元，跌8.58%；煤氣（0003）見52周低9.15元，收報9.18元，跌1.08%；創科實業（0669）見52周低108.5元，收報110.1元，跌4.26%；潤啤（0291）見52周低40.8元，收報42元，跌6.04%；華潤啤酒（0291）見52周低40.8元，收報42元，跌6.04%；專業旅運（1235）見52周低0.165元，收報0.168元，跌5.62%；德昌電機（0179）見52周低10.1元，收報10.12元，跌2.88%；宏光（6908）見52周低4.29元，收報4.45元，跌2.84%；交銀國際（3329）見52周低1.12元，收報1.12元，跌1.75%；中車時代電氣（3898）見52周低25.25元，收報25.7元，跌7.39%；國泰君安國際（1788）見52周低0.87元，收報0.87元，跌3.33%；鴻福堂（1446）見52周低0.36元，收報0.365元，升1.39%；中視金橋（0623）見52周低0.85元，收報0.86元，跌5.49%；英皇娛樂（0296）見52周低0.64元，收報0.65元，跌1.52%；保集健康（1246）見52周低0.141元，收報0.141元，無升跌；筆克遠東（0752）見52周低1.02元，收報1.02元，跌2.86%。

異動股

上升異動股，包括，包浩斯（0483）收報0.66元，升20%；培力控股（1498）創52周高，見1.57元，收報1.52元，升17.83%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.032元，升14.29%；匯安智能科技（8379）收報0.134元，升11.67%；米格國際（1247）收報0.53元，升10.42%；譽宴（1483）收報1.25元，升9.65%；卡森國際（0496）收報0.59元，升7.27%；超凡網絡（8121）收報0.15元，升7.14%；合富輝煌（0733）收報1.25元，升6.84%；威雅利（0854）收報4.1元，升6.49%；開拓藥業（9939）收報0.62元，升6.43%。

下跌異動股，包括，遊萊互動（2022）收報0.082元，跌23.36%；HMVOD（8103）收報1.33元，跌18.4%；禪遊科技（2660）收報1.99元，跌17.08%；中泛控股（0715）收報0.041元，跌16.33%；佳兆業健康（0876）收報0.066元，跌15.38%；贛鋒鋰業（1772）收報92.7元，跌15.03%；香港航天科技（1725）收報18.32元，跌14.19%；海倫司（9869）收報10.36元，跌13.52%；WAC（8619）收報0.078元，跌13.33%。

 

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