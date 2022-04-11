上海封城持續，加上今早內地公布的3月通脹、PPI均高過預期，中港股市重挫。恒指今早低開183點見全日高位，午後跌幅擴大至739點或3.38%，是3月15日後最大跌幅，低見21132.54點，是3月21日21096.31點後最低。全日高低波幅555點。科指亦曾挫5.72%，收市連跌4日。