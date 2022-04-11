到3月底，人民幣貸款餘額為201.01萬億元，按年增長11.4%，增速與上月底持平，比上年同期低1.2個百分點。本外幣貸款餘額共207萬億元，按年增長11%。外幣貸款餘額佔9432億美元，按年增長2.9%。首季度外幣貸款增加305億美元，按年少增190億美元。單是3月份，外幣貸款減少125億美元，按年比多減143億美元。截至3月底，國家外匯儲備餘額為3.19萬億美元。

截至3月底，內地廣義貨幣(M2)餘額為249.77萬億元，按年增長9.7%，增速分別比上月底和去年同期高0.5個和0.3個百分點。狹義貨幣(M1)餘額為64.51萬億元，按年增長4.7%，增速與上月底持平，比上年同期低2.4個百分點。流通中貨幣(M0)餘額9.51萬億元，按年增長9.9%。首季度凈投放現金4317億元。

本外幣存款餘額在3月底共249.74萬億元，按年增長9.9%。3月底單計人民幣存款餘額為243.1萬億元，按年增長10%，增速分別比上月底和上年同期高0.2個和0.1個百分點。首季度人民幣存款增加10.86萬億元，按年多增2.51萬億元；單計3月份存款增加4.49萬億元，按年多增8577億元。

截至3月底，社會融資規模存量為325.64萬億元，按年增長10.6%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款余額為199.85萬億元，按年增長11.3%；今年首季度社會融資規模增量累計為12.06萬億元，比上年同期多1.77萬億元。

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