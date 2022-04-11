OneDegree表示，該產品結合其保險服務，與子公司產品Cymetrics的資訊安全服務，可協助企業以更敏捷和靈活的方式，從駭客和內部人員的角度檢查網絡、區塊鏈和數字資產風險。

隨著市場快速及大規模運用數字資產，至去年底全球數字資產市值急升至3萬億美元，創下歷史新高。為了確保整個社群的永續發展，Web3 創立者、營運商、參與者和政策制定者一致認爲，透過建立和採用風險管理的最佳實務，來構建一個合規且安全的 Web3 生態系統是至關重要的戰略。不過，保險市場缺乏承保能力不僅使 Web3 從業者面臨更大的風險，也阻礙了機構投資者的參與。全球數字資產承保能力不足的一個主要原因是缺乏核保數字資產相關風險所需的數據和專業知識。

慕再發起創立區塊鏈保險業計劃，發展數字資產市場，OneDegree 在通過了慕再盡職調查，成為其數字資產合作夥伴。OneDegree 共同創辦人郭彥麟認為，數字資產保險將成為服務 Web3社區的黃金準則，接受監管的保險服務會創造強有力的品牌效應，提升受保公司的可信度。

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