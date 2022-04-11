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科大商學院：香港搞金融科技宜成立生態系統委員會協調持份者

香港科技大學工商管理學院（科大商學院）公布深入行業發展研究結果，為香港邁向全球領先的金融科技樞紐提出路向。研究剖析七個主要金融科技樞紐的發展經驗，歸納有助強化本地金融科技發展的十大機遇，當中包括成立金融科技生態系統委員會，以及打造香港成為區域性金融科技沙盒等策略方針建議。

其指出，成立金融科技生態系統發展委員會，旨在優化香港金融科技生態系統發展，協調不同持份者，並於下述政策領域提供支援。同時，其亦提出，制定金融科技基礎設施策略，著重產品開發及推動普惠金融，設有安全、尊重隱私且廣為採納的基建。另建議打造香港成為區域性金融科技沙盒，吸引本地和區內持份者在港研發金融科技產品及解決方案。在促進創新方面，其提出建立統一初創企業孵化資助系統，整合公私營部門資源。至於在人材培育方面，其提出，為金融科技學員提供強制性實習計劃，令人才更加切合市場需要。

此項研究是香港首項同類全面性研究，獲業界持份者廣泛參與，針對包括倫敦、紐約、三藩市、上海、新加坡、東京及蘇黎世等七個金融科技樞紐，探討其金融科技策略及措施，以助香港走在全球金融科技前沿。研究結果已歸納於一份名為《香港邁向全球領先金融科技樞紐：其他樞紐的經驗啟示、最佳作業方式及發展建議》的研究報告，內容包括團隊的主要觀察，以及就長期策略、創新及人才培育所提出的建議。

該研究揭示，香港在金融科技監管、政府支援及營商環境方面的表現，遠勝於人才供應，並且就促進創新及人才供應作出多項建議，涵蓋資助培育初創企業、要求修讀金融科技學生完成強制實習，以及便利企業招聘海外人才舉措等。

研究項目負責人兼科大商學院院長譚嘉因教授表示：「香港具備多項發展金融科技行業的優勢，要躋身全球領先金融科技中心之列，政府、業界和學界三方的協作尤為重要。這次研究透視多個地區的發展經驗，為行業持份者提供分析及思考角度，支援政策及策略制定，藉以提高香港作為全球金融科技中心的地位。」

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