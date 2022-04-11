其指出，成立金融科技生態系統發展委員會，旨在優化香港金融科技生態系統發展，協調不同持份者，並於下述政策領域提供支援。同時，其亦提出，制定金融科技基礎設施策略，著重產品開發及推動普惠金融，設有安全、尊重隱私且廣為採納的基建。另建議打造香港成為區域性金融科技沙盒，吸引本地和區內持份者在港研發金融科技產品及解決方案。在促進創新方面，其提出建立統一初創企業孵化資助系統，整合公私營部門資源。至於在人材培育方面，其提出，為金融科技學員提供強制性實習計劃，令人才更加切合市場需要。

此項研究是香港首項同類全面性研究，獲業界持份者廣泛參與，針對包括倫敦、紐約、三藩市、上海、新加坡、東京及蘇黎世等七個金融科技樞紐，探討其金融科技策略及措施，以助香港走在全球金融科技前沿。研究結果已歸納於一份名為《香港邁向全球領先金融科技樞紐：其他樞紐的經驗啟示、最佳作業方式及發展建議》的研究報告，內容包括團隊的主要觀察，以及就長期策略、創新及人才培育所提出的建議。

該研究揭示，香港在金融科技監管、政府支援及營商環境方面的表現，遠勝於人才供應，並且就促進創新及人才供應作出多項建議，涵蓋資助培育初創企業、要求修讀金融科技學生完成強制實習，以及便利企業招聘海外人才舉措等。

研究項目負責人兼科大商學院院長譚嘉因教授表示：「香港具備多項發展金融科技行業的優勢，要躋身全球領先金融科技中心之列，政府、業界和學界三方的協作尤為重要。這次研究透視多個地區的發展經驗，為行業持份者提供分析及思考角度，支援政策及策略制定，藉以提高香港作為全球金融科技中心的地位。」

其他報道

人行：3月新增人民幣貸款3.13萬億 較市場預期高

中國監管層據報窗口指導部分基金周一不要淨賣出

封城、通脹 中港股市挫 恒指跌663點 科指連跌4日

惠譽：香港銀行盈利今年將溫和改善

Uber伙眾安投放800萬元 向確診Uber司機發放2000元援助金

傳東航失事疑為副駕駛自殺報復 民航局：謠言 已報警

Beneunder 擬今年在港上市集資最多39億

大和引述蔚來管理層稱 暫停生產最多10天

財庫局許正宇：已完成股票南向通人民幣計價的可行性研究

蘋果確認開始在印度生產iPhone 13

【有片：埋身擊】投資者宜待美通脹數據 再判斷澳元紐元能否回升

【有片：選股王】中銀香港可取