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遠洋集團：首3個月合約銷售額跌28％

遠洋集團（3377）公布，月2022年3月份的合約銷售額為68.5億元人民 幣（下同），較2021年3月份的110.2億元，按年跌37.84%﹔2022年首三個月的合約銷售額為150.7億元，較2021年首三個月的210.4億元，按年跌28.37%。

新力控股（2103）2022年3月份的合約銷售額為2.58億元，較2021年3月份的113.9億元，按年跌97.73%﹔2022年首三個月的合約銷售額為7.86億元，較2021年首三個月的273.2億元，按年跌97.12%。

港龍中國（6968）公布，2022年3月份的合約銷售額為7.096億元，較2021年3月份的24.472億元，按年跌71%﹔2022年首三個月的合約銷售額為35.611億元，較2021年首三個月的75.307億元，按年跌52.7%。

上坤地產（6900）公布，2022年3月份的合約銷售額為8.1億元，較2021年3月份的22.9億元，按年跌64.63%﹔2022年首三個月的合約銷售額為29.3億元，較2021年首三個月的66億元，按年跌55.6%。

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