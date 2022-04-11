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曾俊華加入財管初創StashAway 首筆入金5萬可獲《Choi Yeah》NFT

財管初創StashAway今天宣布，香港前財政司長、「薯片叔叔共創社」創辦人曾俊華加入公司顧問委員會，希望透過其專業經驗，向大眾提供投資指導及理財教育。

平台宣布，為慶祝曾俊華加入StashAway顧問委員會，新客戶如首筆入金5萬元或以上，將會得到其早前公布推出的《Choi Yeah》NFT，往後一年則會得到不同「小禮物」，例如一首詩、一首歌、一篇文章等等。

《Choi Yeah》NFT設6個月禁售期，持有人期後再於第三方平台轉售，相關轉售版稅10%將用於支持本地科技初創公司。曾俊華表示，暫時未有選定想支持的項目，但希望該公司是由年青人運作的科技平台、有機會顛覆行業發展的公司。

曾俊華指出，《Choi Yeah》NFT共設3000個，除了上述StashAway客戶，也會送贈部分予「薯片叔叔共創社」會員，餘下幾十個則送贈給自己好友，惟沒有透露「好友名單」。被問及會否送贈一個NFT給特首林鄭月娥，他直言不會。

港府早前向立法會提交《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，建議推行虛擬資產服務提供者發牌制度。對於香港在區塊鏈、虛擬資產的發展速度，曾俊華認為沒有落後於其他國家。他更表示，最近聽過解密（decrypt）的相關消息，相信區塊鏈行業或科技將會不斷改變。而虛擬貨幣方面，曾俊華稱，即使香港目前沒有由央行發出的數碼法幣，但市民早已體驗到相關科技，例如現時的消費券透過指定電子錢包派發及使用。

StashAway香港區董事總經理兼集團投資副總監梁穎瑩指，平台設12個不同投資組合，涵蓋50多隻環球ETF，風險水平由6.5%至40%。問及會否投資虛擬貨幣相關ETF，梁穎瑩稱正在研究。

StashAway是來自新加坡的資產管理公司，2021年4月進軍香港市場。截至2021年1月，平台旗下管理資產總值超過10億美元（約78億港元）。

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