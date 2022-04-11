自去年7月以來，內地屢傳停批遊戲版號，事隔快將一年傳出重啟消息。內媒引述消息人士的文件報道，目前已有多款遊戲版號獲得國家新聞出版署批復意見，下款日期為4月8日。本輪涉及獲批遊戲包括三七互娛的《夢想大航海》、心動公司（2400）的《派對之星》、吉比特子公司雷霆網絡的《塔獵手》等。
另《新浪科技》引述一位遊戲上市公司的高管透露，遊戲版號已經恢復發行，該公司出品的《小心火燭》拿到新遊戲版號。一份文件顯示，其獲得的遊戲版號核發日期為4月8日。同時，一位來自證券公司的互聯網傳媒首席分析師也證實此事。
利好消息在港股收市後傳出，此前手遊股集體下挫。嗶哩嗶哩（9626）插13.23%，不過美股（美：BILI）盤前升9.4%。網易（9999）跌3.39%，美股（美：NTES）盤前升8.07%。快手（1024）跌6.9%，騰訊（0700）跌4.33%。
其他報道
曾俊華加入財管初創StashAway 首筆入金5萬可獲《Choi Yeah》NFT
東亞：已完成回購Elliott持股並將註銷 現有股東持股比率將上升
中銀航空租賃破記錄買入80架空客A320NEO 同款機總數激增61%
阿里總部地點、前杭州市委書記周江勇被起訴收受巨額賄賂 無點名涉案公司
Uber伙眾安投放800萬元 向確診Uber司機發放2000元援助金