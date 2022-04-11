另《新浪科技》引述一位遊戲上市公司的高管透露，遊戲版號已經恢復發行，該公司出品的《小心火燭》拿到新遊戲版號。一份文件顯示，其獲得的遊戲版號核發日期為4月8日。同時，一位來自證券公司的互聯網傳媒首席分析師也證實此事。

利好消息在港股收市後傳出，此前手遊股集體下挫。嗶哩嗶哩（9626）插13.23%，不過美股（美：BILI）盤前升9.4%。網易（9999）跌3.39%，美股（美：NTES）盤前升8.07%。快手（1024）跌6.9%，騰訊（0700）跌4.33%。

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