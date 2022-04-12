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憧憬內地出手 中港股市逆市升 恒指升110點 北水流入增24倍 科指終止5連跌

環球債息上升，美國10年期債息高見2.832厘，創2018年12月19日2.8353厘後最高，美期、歐股、亞股向下，中港股市則因憧憬內地採取措施應對經濟下行而逆市上升，科指國指更終止5連跌。北水流入增加2400.93%。

恒指今早高開70點，午後跌幅曾擴大至220點，其後倒升最多310點，全日高低波幅531點。

恒指收市升110點或0.52%，報21319點，成交金額1204億元，較上日減少1.49%；國指升55點或0.78%，報7264點。恒生科技指數收報4249點，升1.4%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）拖累大市。

騰訊（0700）收報366.4元，升3.62%；阿里巴巴（9988）收報99元，升0.51%；美團（3690）收報153.9元，升4.34%。

藍籌27隻升，36隻下跌，3隻無升跌。海底撈（6862）升9.87%，收報14.02元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌4.19%，收報7.78元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，7隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報210.8元，升12.79%；跌幅最大的是快手（1024）收報60.65元，跌7.26%。

恒指曾逼近20天線(21535.2點)，收市仍收於其下。科指續低於10天線(4500.71點)、20天線(4454.11點)。

北水南下合計淨流入17.05億元，較上日增加2400.93%，淨流入金額是2022年3月23日45.6億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入21.1億元，對上一次連續3日淨流入是2022年3月22日。南水北上合計淨流入91.37億元人民幣，終止連續4日流出。

午後消息股表現

長汽（2333）上調部分WEY在售車型價格。收報10.96元，升3.79%。

生力啤（0236）廣州附屬遭法院拒絕破產申請。收報0.85元，無升跌。

修身堂（8200）斥1500萬元購哥爾夫球會會籍。收報1.18元，跌4.84%。

郭明錤：第二大iPhone組裝廠和碩上海及昆山廠停工。舜宇（2382）見52周低105.2元，收報108.2元，升1.6%；高偉電子（1415）收報7.18元，跌1.37%；瑞聲（2018）收報16.7元，跌0.12%。

今早及隔晚消息股表現

南京再鬆綁限購措拖，內房先升後回。新城發展（1030）收報4.23元，跌3.86%；龍光地產（3380）收報2.46元，跌4.28%；旭輝（0884）收報4.42元，跌4.74%。

「股神」拍檔芒格大幅減持阿里巴巴（9988）ADR。收報99元，升0.51%。

思摩爾（6969）遭股東「加按」3.4億股，市值55.9億元。收報16.18元，跌1.58%。

紫金礦業（2899）：首季淨利潤逾60億，按年增逾1.44倍。收報12.68元，無升跌。

中國本月批出45隻國產新遊戲版號。百度（9888）收報129.4元，升0.94%。創夢天地（1119）收報4.26元，升2.4%。心動公司（2400）收報23.8元，升0.42%。騰訊（0700）收報366.4元，升3.62%。嗶哩嗶哩（9626）收報210.8元，升12.79%。網易（9999）收報148.4元，升4.21%。快手（1024）收報60.65元，跌7.26%。

龍湖（0960）首季賣樓240億元人幣。收報41.75元，跌0.6%。

小米（1810）王翔：半導體助推全屏行業發展。收報12.32元，跌0.32%。

禹洲（1628）上季賣樓收入跌64%。收報0.63元，無升跌。力高（1622）售樓首季跌四成。收報2.25元，升0.9%。

長和（0001）董事去年集體加薪，獨「財爺」陸法蘭減薪逾三成。收報56.4元，跌0.97%。

東亞（0023）：已完成回購Elliott持股並將註銷，現有股東持股比率將上升。收報11.96元，跌0.33%。

中銀航空租賃（2588）破記錄買入80架空客A320NEO，同款機總數激增61%。收報59.05元，升0.25%。

遠洋集團（3377）：首3個月合約銷售額跌28%。收報1.67元，跌1.18%。

破頂股表現

破頂股包括，培力控股（1498）創52周高，見1.94元，收報1.85元，升21.71%；電能實業（0006）創52周高，見52.3元，收報52.05元，跌0.29%；中煤能源（1898）創52周高，見6.99元，收報6.75元，升14.02%；伊泰（3948）創52周高，見10.98元，收報10.78元，升6.73%；思捷（0330）創52周高，見1.2元，收報1.15元，無升跌。

破底股方面

破底股包括，雲南水務（6839）創上市新低，見0.57元，收報0.58元，跌3.33%；榮昌生物（9995）創上市新低，見38.35元，收報40.75元，跌0.49%；翠華控股（1314）創上市新低，見0.191元，收報0.193元，無升跌；京東物流（2618）創上市新低，見16.84元，收報17.48元，升0.23%；太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.045元，收報0.045元，跌13.46%；高鑫零售（6808）創上市新低，見2.45元，收報2.65元，升3.92%；人瑞人才（6919）創上市新低，見6.79元，收報7.01元，跌2.64%；金力永磁（6680）創上市新低，見22元，收報23.1元，升0.43%；國藝（8228）創上市新低，見0.03元，收報0.034元，跌8.11%；億達中國（3639）創上市新低，見0.44元，收報0.44元，跌13.73%；舜宇（2382）見52周低105.2元，收報108.2元，升1.6%；比亞迪電子（0285）見52周低14.48元，收報15.04元，升0.27%；周生生（0116）見52周低8.68元，收報8.83元，升1.38%；中華煤氣（0003）見52周低9.09元，收報9.12元，跌0.65%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.59元，收報0.6元，無升跌；譽宴（1483）見52周低0.6元，收報1.05元，跌16%；海亮國際（2336）見52周低0.09元，收報0.09元，無升跌；煤氣（0003）見52周低9.09元，收報9.12元，跌0.65%；創科實業（0669）見52周低108.2元，收報109.7元，跌0.36%；中國飛鶴（6186）見52周低7.17元，收報7.4元，跌0.67%；理文造紙（2314）見52周低3.81元，收報3.86元，跌1.78%；晨鳴紙業（1812）見52周低3.02元，收報3.1元，跌0.96%；德昌電機（0179）見52周低10.02元，收報10.2元，升0.79%；交銀國際（3329）見52周低1.1元，收報1.1元，跌1.79%；巨濤海洋石油（3303）見52周低0.7元，收報0.7元，跌6.67%；國泰君安國際（1788）見52周低0.86元，收報0.87元，無升跌；海通國際（0665）見52周低1.34元，收報1.37元，升1.48%；鴻福堂（1446）見52周低0.36元，收報0.36元，跌1.37%；中視金橋（0623）見52周低0.85元，收報0.85元，跌1.16%；敏華控股（1999）見52周低6.66元，收報7.16元，升0.28%；英皇娛樂（0296）見52周低0.64元，收報0.65元，無升跌；保集健康（1246）見52周低0.141元，收報0.141元，無升跌；筆克遠東（0752）見52周低1.01元，收報1.03元，升0.98%。

異動股

上升異動股，包括，松齡（1989）收報0.61元，升35.56%；楓葉教育（1317）收報0.46元，升22.67%；培力控股（1498）創52周高，見1.94元，收報1.85元，升21.71%；指尖悅動（6860）收報0.41元，升20.59%；德琪醫藥（6996）收報8.18元，升15.7%；加達控股（1620）收報0.158元，升14.49%；中煤能源（1898）創52周高，見6.99元，收報6.75元，升14.02%；雍禾醫療（2279）收報12.98元，升13.46%；錦藝集團（0565）收報0.34元，升13.33%；海倫司（9869）收報11.7元，升12.93%。

下跌異動股，包括，譽宴（1483）見52周低0.6元，收報1.05元，跌16%；億達中國（3639）創上市新低，見0.44元，收報0.44元，跌13.73%；太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.045元，收報0.045元，跌13.46%；佳兆業資本（0936）收報0.255元，跌12.07%；映客（3700）收報1.4元，跌11.95%；北控醫療健康（2389）收報0.081元，跌10.99%；偉俊集團控股（1013）收報0.052元，跌10.34%；中國心連心化肥（1866）收報7.46元，跌10.01%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.029元，跌9.38%；米蘭站（1150）收報0.198元，跌9.17%。

 

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