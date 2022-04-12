在線上的廣告開支預算方面，今年廣告客戶擬投放在KOL（關鍵意見領袖）的比例，由2021年的第二位跌至第四位，比重只有9%。頭三位廣告投放比例最多的依次為社交、展示及視像，比例分別為15%、10%及9%。至於非數碼渠道，排首位仍為電視，達13%。戶外廣告、活動推廣、紙媒分別佔比11%、7%及6%。雖然有關的調查是在第五波疫情前進行，但是該會亦在疫情期間進行更深入的高層訪談，在疫情期間，線上推廣及廣告已暫停，影響了廣告投放。

在廣告投放方面，該會從調查中發現，金融、銀行及必需消費品在投放廣告時，有51%是採用運算訂立最佳投放策略的程序化購買模式，去投放廣告。有86%受訪客戶注重投放廣告時建立品牌的效果，另69%期望從中吸納新客。廣告客戶最在意的年齡層客戶介乎35至49歲，比例高達80%；其次為介乎20至34歲的年齡層，佔72%。他們分別有50%及51%聚焦於高淨值及專業人士。有90%受訪者注重告投放表現。

在緊接調查後進行的廣告客戶高層訪談中亦發現，客戶固然越益採納電商、科技應用及大數據管理，但是更多客戶已構想作下一步，例如如何在疫情緩和後，透過電商進行交叉銷售，繼續令用家記住品牌，並且注重廣告的投資回報。

有廣告客戶甚至提出，在推廣外賣服務時，會否多行一步，兼做外賣盒回收及之後的循環製造領域。在使用Influencer（網絡紅人）推廣時，該會更指，廣告客戶注重選擇適合的平台同時，有需要了解網紅與粉絲如何互動，及進一步深入粉絲跟進後的互動及活躍程度。

參與今次調查的尼爾森媒體香港副總裁呂詠琦 指，廣告客戶將來在廣告投放方面，因應疫情期間，消費者搶購食物、日用品、失去至親及失去工作時，要持續去做規劃，幫助監察及作品牌分析，去緊貼消費者感受，建立與品牌及消費品的聯繫。過往每年做一、兩次檢討或調整的做法會因此有變。因應廣告客戶更注重投放廣告回報，因此要更善用觀眾及媒體收看數據，去進行優化及分析，令投放廣告時更精準。

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