moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

HK2A：47%受訪客戶今年擬增廣告開支 投放於KOL開支降

香港廣告客戶協會（HK2A）表示，2021年全年廣告客戶的廣告開支達294億元，按年增長29%。根據該會在去年12月上旬至今年2月上旬進行的廣告開支預測調查顯示，受訪的廣告客戶在2022年，有47%會打算增加開支，增加幅度按年提升29個百分點。有三分一更表示，有意在今年增加廣告開支預算達雙位數字。今年擬投放到線上及非數碼渠道的比例，分別達到58%及42%，按年分別會跌6個百分點及提升6個百分點。

在線上的廣告開支預算方面，今年廣告客戶擬投放在KOL（關鍵意見領袖）的比例，由2021年的第二位跌至第四位，比重只有9%。頭三位廣告投放比例最多的依次為社交、展示及視像，比例分別為15%、10%及9%。至於非數碼渠道，排首位仍為電視，達13%。戶外廣告、活動推廣、紙媒分別佔比11%、7%及6%。雖然有關的調查是在第五波疫情前進行，但是該會亦在疫情期間進行更深入的高層訪談，在疫情期間，線上推廣及廣告已暫停，影響了廣告投放。

在廣告投放方面，該會從調查中發現，金融、銀行及必需消費品在投放廣告時，有51%是採用運算訂立最佳投放策略的程序化購買模式，去投放廣告。有86%受訪客戶注重投放廣告時建立品牌的效果，另69%期望從中吸納新客。廣告客戶最在意的年齡層客戶介乎35至49歲，比例高達80%；其次為介乎20至34歲的年齡層，佔72%。他們分別有50%及51%聚焦於高淨值及專業人士。有90%受訪者注重告投放表現。

在緊接調查後進行的廣告客戶高層訪談中亦發現，客戶固然越益採納電商、科技應用及大數據管理，但是更多客戶已構想作下一步，例如如何在疫情緩和後，透過電商進行交叉銷售，繼續令用家記住品牌，並且注重廣告的投資回報。

有廣告客戶甚至提出，在推廣外賣服務時，會否多行一步，兼做外賣盒回收及之後的循環製造領域。在使用Influencer（網絡紅人）推廣時，該會更指，廣告客戶注重選擇適合的平台同時，有需要了解網紅與粉絲如何互動，及進一步深入粉絲跟進後的互動及活躍程度。

參與今次調查的尼爾森媒體香港副總裁呂詠琦指，廣告客戶將來在廣告投放方面，因應疫情期間，消費者搶購食物、日用品、失去至親及失去工作時，要持續去做規劃，幫助監察及作品牌分析，去緊貼消費者感受，建立與品牌及消費品的聯繫。過往每年做一、兩次檢討或調整的做法會因此有變。因應廣告客戶更注重投放廣告回報，因此要更善用觀眾及媒體收看數據，去進行優化及分析，令投放廣告時更精準。

其他報道

賀一誠：周邊地區疫情持續 料五一黃金周旅客量有問題

憧憬內地出手 中港股市逆市升 恒指升110點 北水流入增24倍 科指終止5連跌

管濤︰中國仍有減息降準空間

虛銀又爆搶客戰 ZA Bank推新客回贈及定存優惠

花旗委任伍燕儀為環球財富管理業務亞太區主管

融創美元債據報到期後仍未付息

金融股推升大市 滬指重返3200點

高瓴投資虧損 管理資產減少9%

Lalamove為社企運送防疫物資 助中小企免費宣傳

斯里蘭卡暫停債券償付 早前稱獲中國借款保證

長汽上調部分WEY在售車型價格

澳洲會計師公會：55%中小企有信心戰勝第五波疫情

生力啤廣州附屬遭法院拒絕破產申請

修身堂斥1500萬元購哥爾夫球會會籍

恒指半日倒跌106點 科指見近1個月低 快手跌10.4% 北水第3日流入

郭明錤：第二大iPhone組裝廠和碩上海及昆山廠停工