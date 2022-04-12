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任志剛：本港可於資本市場加強應用人民幣

行政會議成員、金管局前總裁任志剛出席香港貨幣及金融研究中心講座時表示，中國需要加快人民幣國際化，以減低對美元的依賴，不過坦言相關進展仍然緩慢，並指需擴充支付系統能力，讓外國央行和機構更便利使用。他又指，本港作為離岸人民幣中心，可在資本市場上加強應用人民幣，包括股市報價、交易和結算等多方面，推動人民幣在國際層面上，由經常項目擴大至如財富管理的主權貨幣，不單單是交易媒介。

任志剛又稱，美聯儲加息或會引起一場全球金融市場的波動，各地均要關注金融體系的相關風險。他認為，中國受加息影響不大，因內地仍有一定的資本項目管制，作為與外地之間的「防火牆」，反而憂慮香港作為開放經濟體，加上受聯繫匯率影響跟隨加息。不過，他指出香港擁有2萬億美元的對外資產淨額，為本港GDP的約6倍，可以抵禦種種困難「挨落去」。

任志剛指出，不擔心人民幣會大幅貶值，認為短期或會受美國利率上升而有所調整，但中國經濟情況健康，加上內地當局可實施不同的宏觀手段，來支找人民幣匯價。此外，任提到，美國利用SWIFT（環球銀行金融電信協會）來形成「金融霸權」，從而達成其政治目的，有關手段「愈來愈瘋狂」，包括限制中概股在美國市場融資、美國人不准投資於中企、不允許俄羅斯使用美元等，直言「美方需要檢點一下」，指其國際地位長遠會遭受負面影響。

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