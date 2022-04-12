至於企業對4月份業務收益展望動向指數為47.8，同樣按月改善9.3個百分點。按行業分析，上月進出口貿易、飲食、物流、地產、商用服務等行業現時動向指數均按月上升，惟批發及零售行業現時動向指數分別按月微跌至31.4和21.2。不過，展望動向指數則全線行業均按月錄得升幅，當中以飲食行業升幅最為顯著，由上月33增加22.4個百分點至55.4；其次為零售業，展望動向指數為31.8， 按月上升17.9個百分點。

政府發言人表示，中小企的營商氣氛於3月仍然疲弱，業務收益的現時動向指數依然遠低於強弱分界線；就業情況也持續偏軟。不過，隨着近日本地疫情緩和，中小企對未來一個月業務情況的看法明顯改善。

發言人進一步指出，由於本地疫情放緩，與消費相關行業的業務在短期內應逐步改善。不過，地緣政治風險升溫及環球增長動力減弱為對外環節增添不確定性。

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