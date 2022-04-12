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證監會禁止潘在勇重投業界20個月

證監會禁止中國通海證券（0952）前持牌代表潘在勇重投業界，為期20個月，今起至2023年12月11日止。證監會發現，潘未經客戶書面授權而進行委託交易，涉及交易宗數逾千，亦沒有採取步驟確立或核實財務狀況和投資經驗，導致3名客戶的開戶表格上的資料錯誤。

證監會調查發現，在2019年6月至2020年3月期間，潘曾在6名客戶的帳戶內進行1002宗交易，而沒有就這些交易取得客戶的特定授權，或他們的書面授權以委託他進行這些交易。調查亦發現，潘在2019年5月至2020年2月期間，沒有在開戶期間採取合理步驟，以確立3名客戶的財務狀況和投資經驗。

證監會認為，潘在經營業務時，沒有以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度行事，以維護客戶的最佳利益。在決定採取上述處分時，證監已考慮到所有相關情況，包括潘在解決證監會提出的關注事項時表現合作，及他過往並無遭受紀律處分的紀錄。

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