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李克強：加快擬訂助企紓困等政策 穩就業物價

中共中央政治局常委、國務院總理李克強昨日至今日在江西南昌、上饒考察，據內地傳媒報道，他於考察期間強調，要加快擬訂助企紓困等政策舉措實施進度，推進改革開放，應對國內外環境超預期變化，穩就業穩物價，穩定宏觀經濟大盤，切實保障民生。

李克強在考察吉利新能源商用車公司時說，發展新能源有利提升能源保障能力，要推出更多質量高、安全性強、市場需要的新產品。在現場的中小微企業負責人反映，增值稅留抵退稅是及時雨，是雪中送炭，當前還遇到貨運受阻，產品運不出庫存增加。李克強說，退稅進度要進一步加快，盡早讓企業拿到真金白銀，並要確保交通骨幹網絡和配送、國內國際物流暢通。

李克強在江西南昌跨境電商創業園區考察時發言並指出，要把電商平台發展好，幫助更多人創業就業。

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