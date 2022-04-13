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恒指低開126點 科指10天線跌穿20天線

恒指今早低開126點或0.6%，報21192點，成交金額25億元；國指今早低開30點或0.42%，報7234點。恒生科技指數開市報4213點，跌0.86%。

匯控（0005）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、中海油（0883）、中石油（0857）貢獻恒指較多。

藍籌18隻升，37隻下跌，11隻無升跌。中海油（0883）升1.81%，報11.26元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌3.27%，報60.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，18隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）開市報49元，升1.55%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報193元，跌8.44%。

恒指10天線(21825.23點)逼近20天線(21674.08點)。科指10天線(4461.31點)跌穿20天線(4491.14點)。

中海油（0883）A股IPO超購233倍。開市報11.26元，升1.81%。

東風（0489）37億增持汽車金融合資公司75%。開市報5.62元，跌0.88%。

12隻中概股納入美國第四批除牌臨時名單。新濠國際發展（0200）。無成交，報6.58元。

普京稱談判無進展將續入侵烏克蘭。油價向上。中石油（0857）開市報4元，升1.27%；中海油（0883）開市報11.26元，升1.81%。

HKTVmall上月訂單金額按月跌16%，早前曾預告創新高。香港科技探索（1137）。開市報6.8元，無升跌。

復星國際（0656）近58億元售美國產險公司ATG，料蝕近6.2億。開市報8.34元，升1.58%。

中國市監管據報批准《電子煙》強制性國家標準。思摩爾（6969）開市報16.58元，升2.47%。

貿易通（0536）：今年首季表現與去年相差不大，惟第五波疫情不利報稅業務。無成交，報1.17元。

中糧家佳康（1610）上月豬肉均價跌56%至11.86元人幣。無成交，報3.34元。

華潤置地（1109）3月合同銷售額按年跌20%。開市報37.4元，跌1.32%。

先施（0244）：在深水埗分店向長者派快檢包，冀助抗疫情。無成交，報0.335元。

MaiCapital獲證監會批准，可管理投資達100%的虛擬資產。華科資本（1140）。無成交，報0.59元。

賀一誠：周邊地區疫情持續，料五一黃金周旅客量有問題。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報6.58元；美高梅中國（2282）無成交，報4.57元；澳博（0880）開市報3.45元，升0.29%；永利澳門（1128）開市報5.24元，無升跌；銀河娛樂（0027）開市報45.35元，升0.11%；金沙中國（1928）開市報17.66元，跌1.23%。

破底股方面

破底股包括，瑞爾集團（6639）創上市新低，見12.74元，開市報12.74元，跌2%；中視金橋（0623）見52周低0.83元，開市報0.83元，跌2.35%。

異動股

上升異動股，包括，易緯集團（3893）開市報0.112元，升12%；皓天財經（1260）開市報0.3元，升5.26%；創勝集團醫藥（6628）開市報28.4元，升1.43%；BENG SOON MACHINERY（1987）開市報0.315元，升5%；中國波頓（3318）開市報3.18元，升4.61%；飛魚科技（1022）開市報0.335元，升3.08%；兗煤澳洲（3668）開市報28.9元，升3.03%；合生（0754）開市報17.16元，升2.75%；網上車市（1490）開市報0.82元，升2.5%；康哲藥業（0867）開市報11.58元，升2.48%；思摩爾（6969）開市報16.58元，升2.47%。

下跌異動股，包括，嗶哩嗶哩（9626）開市報193元，跌8.44%；小鵬汽車（9868）開市報100.8元，跌3.82%；鴻承環保科技（2265）開市報0.78元，跌3.7%；指尖悅動（6860）開市報0.395元，跌3.66%；百濟神州（6160）開市報110.9元，跌3.57%；中車（1766）開市報3.03元，跌3.5%；心動公司（2400）開市報23元，跌3.36%；藥明生物（2269）開市報60.6元，跌3.27%。

 

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