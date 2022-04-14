美股上升，港股ADR升23點或0.11%，報21398點，夜期升99點或0.47%，報21410點，夜期高水36點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.76%，折合報376.43元；阿里巴巴（9988）跌0.49%，折合報98.02元；美團（3690）升1.61%，折合報156.59元；匯控（0005）跌0.11%，折合報53.24元；建行（0939）跌0.47%，折合報5.83元。
道期現升0.052%；標期現升0.03%；納期現升0.14%。日股現升0.71%，韓股現升0.07%，澳股現升0.61%。
紐油現跌0.57%或0.59美元，報103.65美元；布油現跌0.4%或0.43美元，報108.34美元；金價現跌0.17%或3.44美元，報1974.36美元；美國10年期債息現升0.28%或0.0076厘，報2.7063厘。
多間公司公布業績，包括，迅銷（6288）、福耀玻璃（3606）、合景泰富（1813）、威高股份（1066）等。
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安東油服（3337）首季新增訂單按年增近23%。
大唐新能源（1798）3月發電量按年增17.3%。
六福集團（0590）上季香港同店銷售跌15%。
合景泰富（1813）3月預售額按年減56%。
君實生物（1877）治肺癌藥獲FDA孤兒藥資格認定。
工行（1398）6月暫停新開個人外匯買賣簽約，人民幣兌換不受影響。
長江實業（1113）完成售飛機租賃業務，套現332億元。
太平洋航運（2343）首季小靈便型及超靈便型乾散貨船日均租金升逾1.1倍。
世茂（0813）上月合約銷售73億人幣按年跌76%，首季賣樓跌67%。
路透︰中海油（0883）或撤出英美營運，以免被制裁。
周大福（1929）上季港澳同店銷售跌20.6%，內地跌11.3%。