個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.76%，折合報376.43元；阿里巴巴（9988）跌0.49%，折合報98.02元；美團（3690）升1.61%，折合報156.59元；匯控（0005）跌0.11%，折合報53.24元；建行（0939）跌0.47%，折合報5.83元。

道期現升0.052%；標期現升0.03%；納期現升0.14%。日股現升0.71%，韓股現升0.07%，澳股現升0.61%。

紐油現跌0.57%或0.59美元，報103.65美元；布油現跌0.4%或0.43美元，報108.34美元；金價現跌0.17%或3.44美元，報1974.36美元；美國10年期債息現升0.28%或0.0076厘，報2.7063厘。

滬港通及深港通北向休市。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，迅銷（6288）、福耀玻璃（3606）、合景泰富（1813）、威高股份（1066）等。

電子煙交易管理平台上線。留意思摩爾（6969）。

安東油服（3337）首季新增訂單按年增近23%。

大唐新能源（1798）3月發電量按年增17.3%。

六福集團（0590）上季香港同店銷售跌15%。

合景泰富（1813）3月預售額按年減56%。

君實生物（1877）治肺癌藥獲FDA孤兒藥資格認定。

工行（1398）6月暫停新開個人外匯買賣簽約，人民幣兌換不受影響。

長江實業（1113）完成售飛機租賃業務，套現332億元。

太平洋航運（2343）首季小靈便型及超靈便型乾散貨船日均租金升逾1.1倍。

世茂（0813）上月合約銷售73億人幣按年跌76%，首季賣樓跌67%。

路透︰中海油（0883）或撤出英美營運，以免被制裁。

周大福（1929）上季港澳同店銷售跌20.6%，內地跌11.3%。

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