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恒指高開88點 思摩爾升5.1% 金礦股再破頂

恒指今早高開88點或0.42%，報21463點，成交金額20億元；國指今早高開53點或0.74%，報7368點。恒生科技指數開市報4314點，升1.08%。

騰訊（0700）、美團（3690）、建行（0939）貢獻恒指較多。友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。

藍籌39隻升，10隻下跌，17隻無升跌。吉利（0175）升2.67%，報11.52元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌1.06%，報79.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，12隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報34.25元，無升跌；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報193元，跌8.44%。

恒指續低於10天線(21766.54點)、20天線(21751.96點)。科指續低於10天線(4436.13點)、20天線(4497.51點)。

中證監責令聯想控股（3396）改正，涉報告披露不及時等。無成交，報9.9元。

多間公司公布業績，績前表現如下，迅銷（6288）無成交，報38.8元。福耀玻璃（3606）開市報28元，升1.27%。合景泰富（1813）開市報3.25元，升0.31%。威高股份（1066）開市報8.5元，升0.24%。

電子煙交易管理平台上線。思摩爾（6969）開市報17.5元，升5.17%。

安東油服（3337）首季新增訂單按年增近23%。無成交，報0.46元。

大唐新能源（1798）3月發電量按年增17.3%。開市報3.15元，升0.64%。

六福集團（0590）上季香港同店銷售跌15%。開市報18.96元，無升跌。

合景泰富（1813）3月預售額按年減56%。開市報3.25元，升0.31%。

君實生物（1877）治肺癌藥獲FDA孤兒藥資格認定。開市報48.9元，升0.51%。

工行（1398）6月暫停新開個人外匯買賣簽約，人民幣兌換不受影響。開市報4.76元，升0.21%。

長江實業（1113）完成售飛機租賃業務，套現332億元。開市報54.05元，無升跌。

太平洋航運（2343）首季小靈便型及超靈便型乾散貨船日均租金升逾1.1倍。開市報4.09元，無升跌。

路透︰中海油（0883）或撤出英美營運，以免被制裁。開市報11.56元，升0.87%。

周大福（1929）上季港澳同店銷售跌20.6%，內地跌11.3%。開市報13.18元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，培力控股（1498）創52周高，見2元，開市報1.86元，升0.54%；紫金礦業（2899）創52周高，見13.86元，開市報12.78元，升0.79%；招金礦業（1818）創52周高，見9元，開市報8.17元，升0.99%；思捷（0330）創52周高，見1.29元，開市報1.29元，升1.57%；金輝控股（9993）創52周高，見4.9元，開市報4.9元，升0.2%。

異動股

上升異動股，包括，醫渡（2158）開市報9.75元，升7.73%；銀建國際（0171）開市報0.435元，升7.41%；海倫司（9869）開市報12.4元，升7.27%；金輝（0137）開市報1.23元，升5.13%。

下跌異動股，包括，皇璽餐飲集團（8300）開市報0.029元，無升跌；中國抗體（3681）開市報2.12元，跌5.36%；看通集團（1059）開市報0.35元，跌7.89%；康寧傑瑞製藥（9966）開市報7.43元，跌3.88%；京城佳業（2210）開市報4.62元，跌3.14%。

 

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