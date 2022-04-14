港股明日因耶穌受難節而休市，港股今日反覆成交縮。受降準預期及國常會部署促消費舉措利好，港股向上，內需消費股上升。恒指全周跌1.62%，國指跌1.4%，科指跌2.32%。
恒指今早高開88點後，低位跌15點，午後升幅擴大至高位升213點，全日高低波幅229點。
恒指收市升143點或0.67%，報21518點，成交金額989億元，較上日減少1.3%，是4月1日946億元成交後最少；國指升70點或0.97%，報7385點。恒生科技指數收報4320點，升1.2%。
騰訊（0700）、美團（3690）、平保（2318）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、中行（3988）拖累大市。
藍籌51隻升，10隻下跌，5隻無升跌。海底撈（6862）升10.08%，收報16.16元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌3.05%，收報95.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報30.6元，升6.62%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報95.5元，跌3.05%。
恒指續低於10天線(21772.01點)、20天線(21754.69點)。科指續低於10天線(4436.65點)、20天線(4497.77點)。
北水南下合計淨流入9.4億元，較上日減少67.85%，連續第5日流入，累計流入59.73億元，對上一次連續5日淨流入是3月1日。南水休市。
創新奇智（2121）：期望兩至三年內盈虧平衡。收報15.46元，升13.68%。
龍湖（0960）旗下龍湖智慧服務在港IPO據報獲批，擬集資78億。收報42.7元，升1.18%。
下周四放寬堂食至4人，晚市延至10點，餐飲股個別發展。大快活（0052）收報15.18元，升0.93%；大家樂（0341）收報13.24元，升4.25%；叙福樓（1978）收報1.04元，跌0.95%；稻香（0573）收報0.95元，升1.06%；譽宴（1483）收報1元，跌0.99%；嚐高美（8371）收報0.95元，升7.95%。
安徽淮北推臨時購房優惠，首套房最高可獲6萬人幣獎勵。內房普遍向上，合景泰富（1813）收報3.53元，升7.95%；綠城中國（3900）收報16.18元，升4.12%；寶龍地產（1238）收報2.79元，升6.9%；禹洲（1628）收報0.65元，升6.56%；龍光地產（3380）收報2.63元，升8.68%。
能源局稱經濟持續穩定恢復，3月全社會用電量按年增速降至3.5%。電力股個別發展，中國電力（2380）收報3.89元，跌1.02%；華潤電力（0836）收報15元，升3.02%；華能國電（0902）收報3.51元，升1.15%；大唐發電（0991）收報1.24元，升3.33%；華電國際（1071）收報2.5元，升1.21%。
易居（2048）稱不太可能獲得所需資金以兌付2022年美元債券。收報0.88元，跌2.22%。
中紀委據報直接調查螞蟻集團。阿里（9988）收報95.5元，跌3.05%。
中證監責令聯想控股（3396）改正，涉報告披露不及時等。收報9.89元，跌0.1%。
多間公司公布業績，績前表現如下，福耀玻璃（3606）收報29.3元，升5.97%。合景泰富（1813）收報3.53元，升7.95%。威高股份（1066）收報8.82元，升4.01%。
電子煙交易管理平台上線。思摩爾（6969）收報18.46元，升10.94%。
安東油服（3337）首季新增訂單按年增近23%。收報0.48元，升4.35%。
大唐新能源（1798）3月發電量按年增17.3%。收報3.1元，跌0.96%。
六福集團（0590）上季香港同店銷售跌15%。收報18.94元，跌0.53%。
合景泰富（1813）3月預售額按年減56%。收報3.53元，升7.95%。
君實生物（1877）治肺癌藥獲FDA孤兒藥資格認定。收報50.45元，升6.21%。
工行（1398）6月暫停新開個人外匯買賣簽約，人民幣兌換不受影響。收報4.75元，無升跌。
長江實業（1113）完成售飛機租賃業務，套現332億元。收報55元，升1.76%。
太平洋航運（2343）首季小靈便型及超靈便型乾散貨船日均租金升逾1.1倍。創52周高，見4.71元，收報4.69元，升10.87%。
路透︰中海油（0883）或撤出英美營運，以免被制裁。收報11.56元，升0.87%。
周大福（1929）上季港澳同店銷售跌20.6%，內地跌11.3%。收報13.46元，升1.66%。
破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見4.49元，收報4.48元，升14.58%；中國黃金國際（2099）創52周高，見34.55元，收報34.15元，升5.24%；紫金礦業（2899）創52周高，見14.18元，收報13.88元，升1.31%；招金礦業（1818）創52周高，見9.24元，收報9.03元，升0.44%；太平洋航運（2343）創52周高，見4.71元，收報4.69元，升10.87%；電能實業（0006）創52周高，見52.5元，收報52.45元，升0.48%；中海外（0688）創52周高，見27.35元，收報27.15元，升3.43%；神華（1088）創52周高，見26.55元，收報26.3元，升0.57%；兗煤（1171）創52周高，見26.45元，收報26元，升3.79%；中煤能源（1898）創52周高，見7.5元，收報7.36元，升3.08%。
破底股包括，聯眾（6899）創上市新低，見0.171元，收報0.18元，跌9.55%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.56元，收報0.58元，無升跌；安莉芳（1388）創上市新低，見0.86元，收報0.9元，跌1.1%；陸慶（8052）創上市新低，見0.019元，收報0.02元，跌13.04%；國藝（8228）創上市新低，見0.029元，收報0.03元，跌3.23%；瑞爾集團（6639）創上市新低，見11.2元，收報11.84元，跌8.36%；海亮國際（2336）見52周低0.09元，收報0.09元，無升跌；煤氣（0003）見52周低9.04元，收報9.1元，升0.55%；太陽國際（8029）見52周低0.31元，收報0.31元，跌7.46%；國泰君安國際（1788）見52周低0.86元，收報0.87元，升1.16%；鴻福堂（1446）見52周低0.36元，收報0.36元，無升跌；萊爾斯丹（0738）見52周低0.56元，收報0.59元，無升跌；保集健康（1246）見52周低0.141元，收報0.141元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，金匯（8160）收報0.08元，升33.33%；大豐港（8310）收報0.143元，升28.83%；旭通（1826）收報0.138元，升20%；遠東酒店（0037）收報0.7元，升16.67%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見4.49元，收報4.48元，升14.58%；創新奇智（2121）收報15.46元，升13.68%；海吉亞醫療（6078）收報35.6元，升11.77%；稻草熊（2125）收報4.03元，升11.63%；海倫司（9869）收報12.86元，升11.25%；思捷（0330）創52周高，見1.46元，收報1.41元，升11.02%；泰凌醫藥（1011）收報0.091元，升10.98%。
下跌異動股，包括，指尖悅動（6860）收報0.275元，跌19.12%；國際永勝（6663）收報0.71元，跌15.48%；名仕快相（8483）收報0.072元，跌14.29%；超凡網絡（8121）收報0.123元，跌13.38%；陸慶（8052）創上市新低，見0.019元，收報0.02元，跌13.04%；東勝旅遊（0265）收報0.039元，跌11.36%；豐城控股（2295）收報1.3元，跌10.34%；聯眾（6899）創上市新低，見0.171元，收報0.18元，跌9.55%；精英匯（1775）收報0.49元，跌9.26%；瑞爾集團（6639）創上市新低，見11.2元，收報11.84元，跌8.36%。
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