IWG調查發現，英國富時250指數的企業之中，有意轉型混合工作的企業比起打算沿用疫前傳統模式的公司，多出三倍。IWG指出，企業可透過遷址以收財政節流之效，寫字樓一般集中於核心商業地區，對員工而言意味較長的交通時間。有研究指若安排員工部分時間在家工作，減少員工每周的通勤時間，就可以把以汽車廢氣為主的污染物，即氮排放量降低達10%。

IWG創辦人及行政總裁Mark Dixon表示，混合工作模式在全球各地迅速普及，結合就近的辦公中心網絡和傳統總部基地，企業可透過科技為員工提供有效的遙距支援和在家工作方案。此模式不單止可以改善員工的工作與生活平衡，同時亦為企業收支和員工的個人財政創造雙贏局面。

其他報道

王思聰微博稱證監應嚴查「連花清瘟膠囊」生產商以嶺藥業 惟之後修改帖文

港股明休市 今反覆升143點 成交不足990億 北水流入亦減67% 恒指全周跌1.6%

台積電首季多賺45% EPS勝預期創單季新高

創新奇智：期望兩至三年內盈虧平衡

美國消保局控環聯未遵協議 續欺詐性營銷

花旗伙麥當勞推「麥」超所值簽賬及憑分消費獎賞 滿30元即時回贈5元

滬深三大指數個別走 上證收漲38點

騰訊網遊加速器下月底起將停止對外服遊戲加速

龍湖智慧服務在港IPO據報獲批 擬集資78億

消費券大贏家｜八達通去年商戶倍升盈利增28% 流通卡量反減440萬張

【有片：埋身擊】恒指國指長假後料難擺脫區間 或需待議息後走勢才明朗

【有片：選股王】海爾智家受惠消費升級需求

俄富豪阿巴莫域治約546億資產據報已遭凍結

降準預期、國常會部署促消費 恒指半日升79點 北水連續第5日流入

【多相有片】匯豐保險再邀姜濤 宣傳財富增值保險產品