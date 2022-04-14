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IWG調查：若需每周5天辦公室工作 近半員工辭職

新冠疫情肆虐全球逾兩年，共享工作空間供應商IWG（英：IWG）研究顯示，採用混合工作及利用靈活辦公空間可降低傳統上需要負擔的租金、電力和後援人員等經常性開支，全年以每位員工平均而計可節省8.6萬港元。此外，調查發現，若被要求每周5天返回辦公室，近半員工將辭職，而超過七成員工傾向選擇長期靈活工作，多於加薪一成但需長駐辦公室。

IWG調查發現，英國富時250指數的企業之中，有意轉型混合工作的企業比起打算沿用疫前傳統模式的公司，多出三倍。IWG指出，企業可透過遷址以收財政節流之效，寫字樓一般集中於核心商業地區，對員工而言意味較長的交通時間。有研究指若安排員工部分時間在家工作，減少員工每周的通勤時間，就可以把以汽車廢氣為主的污染物，即氮排放量降低達10%。

IWG創辦人及行政總裁Mark Dixon表示，混合工作模式在全球各地迅速普及，結合就近的辦公中心網絡和傳統總部基地，企業可透過科技為員工提供有效的遙距支援和在家工作方案。此模式不單止可以改善員工的工作與生活平衡，同時亦為企業收支和員工的個人財政創造雙贏局面。

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