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迅銷中期多賺近四成 上調全年純利預測至1900億日圓

日本服裝品牌UNIQLO、GU母公司迅銷（6288）公布，截至今年2月底止，集團中期純利錄1468.44億日圓，按年增長38.7%。每股基本盈利為1437.41日圓；擬派中期息每股240日圓。

集團上半財年綜合收益總額近1.22萬億日圓，按年微升1.3%。主要由於東南亞、南亞及大洋洲地區、北美及歐洲地區的UNIQLO業績表現強勁，業務進一步擴大所帶動。按品牌劃分，日本UNIQLO中期收益總額為4,425億日圓，按年下降10.2%；同店銷售淨額則減少9.0%。不過，海外UNIQLO上半財年收益總額為5,932億日圓，按年增長 13.7%。另GU中期收益總額為 1,228 億日圓，按年減少7.4%。

針對各個市場而言，期內中國地區收益及溢利均錄得下降，主要由於當地持續實施防疫措施影響，導致顧客對服裝的消費意欲下降。香港、台灣、南韓、東南亞等市場則錄得同比收益及溢利雙增長。北美地區錄得收益大幅增長，經營扭虧爲盈。

單計第二財季，集團純利錄得532.52億日圓，較去年同期354.87億日圓，按年急增五成。季內收入5915.85億日圓，按年微升1.5%；每股基本盈利為521.23日圓。

集團因應第二季業務表現，上調業績預測；其中全年純利預測增至1900億日圓，較原先估計1750億日圓，提高8.6%。

 

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