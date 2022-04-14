至於將全面退出業務的七個市場為安哥拉、喀麥隆、岡比亞、約旦、黎巴嫩、塞拉利昂及津巴布韋。 在坦桑尼亞和科特迪瓦則將退出個人、私人及中小企業銀行業務，並轉而僅專注於企業、商業及機構 銀行業務。

集團指，正加快步伐實現其提升效益、化繁為簡及擴大規模的策略，並宣佈一系列行動將其在非洲及中東地區的資源重新投入至具有最大規模和增長潛力的範疇。現時打算退出非洲及中東地區内七個市場的境內業務，並在另外兩個市場僅專注於企業、商業及機構銀行業務，惟須待取得監管機構的批准後，方可作實。

渣打指出，近年來在非洲及中東地區進行大量投資，包括對非洲市場的數碼能力實施根本性的轉型，亦將業務覆蓋範圍進一步擴大至一些最大和增長最快的經濟體，近期在沙特阿拉伯王國開設了第一家分行， 並就埃及阿拉伯共和國的銀行牌照申請已獲得初步批准。

集團將繼續透過其國際網絡為企業和機構客戶服務， 並推動上述所有市場的跨境資本流動和離岸業務。 渣打集團行政總裁 Bill Winters 表示，是次採取的行動將令非洲及中東地區業務繼2021年取得亮麗成績之後，邁向下一個增長期。

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