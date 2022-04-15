今次降準規模較上次少一半。去年12月人行降準0.5百個分點並釋放1.2萬億元人民幣資金。

人行又指，為加大對小微企業和「三農」的支持力度，對沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高於5%的農商行，在下調存款準備金率0.25個百分點的基礎上，再額外多降0.25個百分點。

本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.1%。

人行表示， 當前流動性已處於合理充裕水平。 此次降準的目的，一是優化金融機構資金結構，增加金融機構長期穩定資金來源，增強金融機構資金配置能力，加大對實體經濟的支持力度。 二是引導金融機構積極運用降準資金支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業。 三是此次降準降低金融機構資金成本每年約65億元，通過金融機構傳導可促進降低社會綜合融資成本。

人行表示，將繼續實施穩健貨幣政策。 一是密切關注物價走勢變化，保持物價總體穩定。 二是密切關注主要發達經濟體貨幣政策調整，兼顧內外平衡。 同時，保持流動性合理充裕，促進降低綜合融資成本，穩定宏觀經濟大盤。