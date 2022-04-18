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高鑫發盈警料全年度由盈轉虧  虧損最多9.5億

高鑫零售（6808）發出盈利預警指，預期截至3月底止全年度由盈轉虧，虧損約7.5億至9.5億元（人民幣、下同），主要與年內增加門店減值損失、訴訟計提以及特別壞賬預提等，致需要計提約14億元。其指出，去年上半年度面臨全渠道的激烈競爭環境，下半年度疫情反覆，尤其近期門店覆蓋主要區域的疫情擴散加劇，使線下業績受到持續衝擊，影響到營收預計同比下降約5.3%，對溢利造成負面影響。

綜合計算，今年度的經營業績預期較去年度下滑，並預期錄得利潤減少。不過，年內淨持現金約185億元，現金流仍保持充足，為未來業務發展及應對市場競爭提供充足資金儲備。考慮到預期營運資金需要、資本開支需要及未來擴展計劃不會對流動資金有重大影響，以及實際及預期的財務表現等因素，其預期流動資金仍然保持充足。在審閱審核綜合管理帳目後，受限於可供分派溢利、保留盈利及可供分派儲備等因素，董事會或仍將考慮及建議末期股息，於今日公告時，董事會尚未就末期股息作考慮及建議。

面對諸多不確定市場因素及宏觀因素，高鑫指，將一如既往將門店打造為「線下體驗中心、線上履約中心」，堅持「多業態全渠道發展」的戰略。同時，聚焦自身能力建設，提高商品力，構建生鮮供應鏈能力。

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